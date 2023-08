Resultados EVE X Gatoh Move ChocoPro

Que AEW All In vaya a tener nueva edición en 2024 habrá sido la segunda mejor noticia del año para la escena británica, tras el anuncio el pasado abril de la reciente primera entrega del megaevento.

Como informamos en SUPERLUCHAS, Londres se llenó de lucha libre desde el viernes 25 hasta el lunes 28, y una cita de este «All In London Weekend» que pudo decir también colgó el letrero de «sold out» fue EVE X Gatoh Move ChocoPro, «crossover» entre la promotora británica y la casa nipona donde se pusieron sobre la mesa dos campeonatos. Uno de ellos, el magno cetro de EVE, que Miyu Yamashita porta desde noviembre de 2022.

Celebrado el sábado 26 de agosto desde The Dome (Londres, Inglaterra), EVE X Gatoh Move ChocoPro dejó los siguientes resultados.

