En menos de dos semanas, PROGRESS Wrestling ha realizado tres eventos, algo poco habitual dentro de su calendario. Tras el trascendental Twisted Metal y el transitorio For The Love Of Progress 2, ayer tuvo lugar Diamond Dust, una cita más relevante, donde hubo tres debuts muy atractivos.

Hijo del Dr. Wagner Jr. se estrenó en las islas británicas con victoria sobre Kid Lykos II, sin embargo, su hermano Galeno del Mal no pudo decir lo mismo ante Tate Mayfairs. Mientras, el veterano Masato Tanaka sí tuvo un estreno triunfal, contra Luke Jacobs. No podía ser de otra forma cuando bautizan al show con tu movida característica.

Centrándonos en los talentos locales de PROGRESS, el encuentro estelar fue cosa de Kid Lykos, con su primera defensa del título mundial frente a Lio Rush, gladiador que ya le ha cogido el gusto a luchar en la promotora, pues ya es su cuarta vez allí. Poco protagonismo, eso sí, para las mujeres, pues sólo Nina Samuels y Emersyn Jayne dieron representación.

Por lo demás, entretenido show, con combates ligeros pero de calidad y el anuncio de una colaboración con NOAH muy atractiva (Naomichi Marufuji ya confirmado). Otro tema sería valorar el nuevo panorama de monarcas. Personalmente, se me hace menos atractivo que el anterior.

► Kid Lykos supera su primera prueba

Al amparo de The Dome en Londres (Inglaterra), PROGRESS Chapter 165: Diamond Dust dejó los siguientes resultados.

CAMPEONATO DE PAREJAS PROGRESS: Cheeky Little Buggers (Charles Crowley y Alexxis Falcon) (c) derrotaron a Nick Riley y Bullit para retener el título . Tras el choque, Crowley y Falcon se mostraron ansiosos por su siguiente defensa.

. Tras el choque, Crowley y Falcon se mostraron ansiosos por su siguiente defensa. Nina Samuels derrotó a Emersyn Jayne . Parece que Samuels verá pronto una oportunidad titular.

. Parece que Samuels verá pronto una oportunidad titular. Hijo del Dr. Wagner Jr. derrotó a Kid Lykos II . No contó con mucho tiempo el Campeón de Peso Completo GHC, pero él y Lykos II se complementaron bien.

. No contó con mucho tiempo el Campeón de Peso Completo GHC, pero él y Lykos II se complementaron bien. LUCHA DE REGLAS EXTREMAS: Masato Tanaka derrotó a Luke Jacobs . Ecos de los tiempos de Tanaka en ECW, mi combate favorito de la velada. Jacobs, con apenas 23 años, ya es un seguro de vida a la hora de dar un gran espectáculo.

. Ecos de los tiempos de Tanaka en ECW, mi combate favorito de la velada. Jacobs, con apenas 23 años, ya es un seguro de vida a la hora de dar un gran espectáculo. Connor Mills derrotó a Taishi Ozawa . A pesar de mostrarse Mills dominante, Ozawa cada día luce mejor sobre el ring. Tras el combate, Mills anunció su entrada en la próxima edición del Super Strong Style 16 (25 y 26 de mayo).

. A pesar de mostrarse Mills dominante, Ozawa cada día luce mejor sobre el ring. Tras el combate, Mills anunció su entrada en la próxima edición del Super Strong Style 16 (25 y 26 de mayo). Sunshine Machine derrotaron a Mark Trew y Kieron Lacey .

. Paul Robinson tenía el Campeonato Proteus, luego de una búsqueda por meses. El de Essex tomó el micro y no dejó títere sin cabeza, enterrando hasta a Lee McAteer, uno de los dueños de PROGRESS.

Tate Mayfairs derrotó a Galeno Del Mal . Tras la lucha, Mayfairs anunció también su entrada en el próximo Super Strong Style 16.

. Tras la lucha, Mayfairs anunció también su entrada en el próximo Super Strong Style 16. CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS: Kid Lykos (c) derrotó a Lio Rush para retener el título.