Durante buena parte de 2023, Josh Alexander no pudo luchar en TNA debido a las lesiones y ejerció el rol de productor. Ahora que está de nuevo en acción, que tuvo con Will Ospreay el mejor combate de la historia de la compañía, que está pensando en luchar en el G1 Climax de NJPW, «The Walking Weapon» cuenta cómo vivió aquella época en Fightful.

► Josh Alexander, el productor

«Bueno, me lesioné. Volé desde México hasta Orlando directamente para hacerme la resonancia magnética y la cirugía, todo en un lapso de cuatro días. Luego volé directamente a Windsor al día siguiente de la cirugía. No, volé tres horas después de la cirugía a Detroit y conduje hasta Windsor, y terminé presentándome en las grabaciones de Windsor al día siguiente. Fue entonces cuando renuncié a mi campeonato, con mi esposa e hijo en el ring, y sucedió todo eso. Pero recuerdo que estaba en esas grabaciones con el brazo en cabestrillo y enyesado, y pensé: ‘¿Puedo seguir viniendo a trabajar? ¿Puedo aprender a ser productor? ¿Puedo hacer todas estas cosas?’ Porque es algo que podré hacer cuando mi carrera en el ring termine. Entonces, si aprendo ahora, mientras estoy fuera de combate, será algo que me beneficiará en el futuro. Fue algo que pedí hacer y, felizmente, Scott D’Amore y la dirección en ese momento me lo permitieron, y fue algo que pude aprender.

«Entrenar es algo que he hecho durante mucho tiempo en las escuelas de lucha libre. Actualmente soy el entrenador principal en Can-Am Wrestling Dojo aquí, que ha estado abierto durante 30 años en Windsor, Ontario, Canadá. Por cierto, estamos aceptando nuevas inscripciones para el 15 de abril, voy a colar eso aquí. Entrenar es algo que amo hacer. Solo tienes que hacer girar la rueda. Después de todas mis experiencias, creo que puedo ayudar a las personas a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Eso es algo que disfruto. Ser productor también fue algo que disfruté, porque es algo, como dije, que podré hacer después de que mi carrera en el ring termine. Cuando sea que eso sea. Ojalá no sea pronto. Pero para mí era importante seguir trabajando. Quería presentarme al trabajo. Quería estar cerca de este vestuario. Quería estar cerca de todos con quienes hemos construido esta relación durante los últimos cinco años. Estaba muy feliz de que IMPACT me permitiera hacer eso.»