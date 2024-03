John Cena: «Zac Efron tendría un lugar en la WWE»

«Comencé a hablar de ello, y siempre lo menciono porque es algo que me apasiona. Zac acababa de terminar The Iron Claw, y había visto algunas fotos que se filtraron, así que estaba muy emocionado por cómo podría ser una historia sobre los Von Erichs. Esa fue mi forma de romper el hielo con Zac. Y una vez que empiezo a hablar sobre el entretenimiento deportivo, no paro», decía recientemente John Cena sobre acercarse a Zac Efron durante la filmación juntos de la película que Amazon acaba de estrenar Ricky Stanicky.

► John Cena de Zac Efron

Zac Efron se unió al proyecto justo después de terminar con The Iron Claw, con el cual entró de lleno a la lucha libre profesional, hasta el punto de que se habló de si podría aparecer en algún momento en AEW, compañía que tuvo su participación en la producción pues luchadores como MJF o Ryan Nemeth fueron parte del elenco, demás de que Kevin Von Erich y sus hijos, The Von Erichs, aparecieron en su show. De la misma manea, John Cena cree que podría encontrar su sitio en la WWE si quisiera hacerlo.

«Esta fue una representación muy precisa de lo que estaba sucediendo en ese momento, una actuación maravillosa por parte de Zac. Todo el equipo lo hizo excelente. Pensé que la película fue excepcional. Él [Efron] tendría un lugar en la WWE en cualquier momento«.

Si fueran simples apariciones no sería complicado pero si hablamos de que Zac Efron pudiera tener algún combate curiosamente estaría ante la misma situación de John Cena (o The Rock), tanto en lo relativo a su apretada agenda como a que las productoras no le iban a permitir fácilmente luchar debido a las posibles lesiones.