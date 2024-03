John Cena: «Critican a The Rock pero quieren verlo»

Sin que todavía mostrara una actitud de rudo, los fans de WWE se volcaron contra The Rock cuando Cody Rhodes le cedió su oportunidad contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania 40 e hicieron tendencia en todo el mundo el #WeWantCody, convirtiendo además aquel segmento en el más criticado y en el que más «no me gusta» tiene de la historia de la compañía.

► John Cena de The Rock

De ello quiso hablar Chris Van Vliet con John Cena en su reciente entrevista y el 16 veces Campeón Mundial compartió el siguiente razonamiento:

«No sé qué pensar al respecto todavía. Me gustaba lo que hacía cuando era Hollywood Rock. Tendría que ver el resultado final, y me encanta sorprenderme, y también me encanta admitir cuando estoy equivocado. He estado equivocado sobre muchas cosas. Cuando digo que estoy equivocado, significa que estoy a punto de aprender algo que no voy a olvidar. Creo que Dwayne Johnson es una atracción en sí mismo. The Rock es una atracción en sí mismo. No creo que nuestro público esté enojado con él.

«Creo que hay un sentido subyacente de satisfacción porque están enojados de que se hayan cambiado sus expectativas. La métrica que utilizo, desde mi propio camino de polarización… hicieron un segmento que fue muy criticado. El segmento más criticado en la historia social de la WWE. ¿Cuántos reembolsos de boletos de WrestleMania viste? Ninguno. La métrica en la que me fijo es: ¿cuántas personas no quieren ver el espectáculo?«.

Hubiera sido verdaderamente interesante descubrir la reacción del Universo WWE ante un John Cena villano. Lamentablemente, en la misma entrevista aclara que nunca tuvo la opción de tomar ese camino una vez era una gran estrella, aunque también revela que estuvo cerca precisamente durante su rivalidad con The Rock.