John Cena dominó la industria de la lucha libre profesional y fue la cara de la empresa durante la Ruthless Aggression Era, al igual que al inicio de la era PG de la WWE. Más allá de su registro de 16 Campeonatos Mundiales, sin duda es una de las Superestrellas más icónicos que ha pisado la compañía, y sus días como luchador pronto llegarán a su final. De hecho, en la actualidad solo realiza apariciones esporádicas dada su dedicación al cien por ciento a su carrera como actor, siendo la última vez en Crown Jewel cuando cayó derrotado ante Solo Sikoa.

► John Cena «el superhéroe» en WWE

Durante su carrera, John Cena era conocido por encarnar al héroe por excelencia, y era amado por los niños a pesar de las reacciones polarizadas de los fanáticos. Querido o resistido, siempre trabajaba en el bando bueno.

Durante una entrevista reciente en el Howard Stern Show, John Cena reflexionó sobre su evolución y las limitaciones que enfrentó en la WWE. Habló de las limitaciones impuestas a su personaje, reconociendo su incapacidad para trabajar en papeles más oscuros y complejos dentro del mundo de la lucha libre.

“Me di cuenta de que es algo que no puedo hacer para siempre, combinado con el hecho de que no tenía mucha libertad creativa en la WWE. Tenía total libertad creativa sobre cómo seleccionar mi personaje, pero no podía volverme malo. Eso limita lo que eres capaz de hacer”.

Curiosamente, a pesar de tener una buena carrera como actor, al 16 veces Campeón Mundial no se le daba mucho el papel de rudo, aunque eso no implicaba de que fuera abucheado ocasionalmente, pero esto se debía más por la forma en que WWE mostraba su personaje que por la forma de actuar de Cena en sí.