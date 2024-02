Shelton Benjamin pide apoyar más a Bayley camino a WrestleMania

Estamos camino a WrestleMania 40, y tal cual lo denunció CM Punk hace unas semanas, es lamentable cómo los fans de WWE no le han dado la misma importancia a Bayley y su ruptura con su grupo, el Damage CTRL, historia que tendrá su clímax cuando Bayley luche ante Iyo Sky por el Campeonato Femenil WWE en WrestleMania 40.

Aunque, bueno, tampoco hay que culpar a los aficionados, pues nadie puede negar que Triple H y WWE han hecho las cosas muy bien y el drama de The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes y Seth Rollins está muy interesante.

► Shelton Benjamin pude más apoyo para Bayley

Pues bien, recientemente la ex Superestrella WWE, Shelton Benjamin, también pidió a los fans en redes sociales más apoyo para Bayley, quien a través de su cuenta de X, mostró hace unas semanas su descontento porque Bianca Belair estaba en el póster de la conferencia de prensa de WrestleMania Kickoff y en el afiche de WrestleMania 40, cuando fue ella quien ganó el Royal Rumble 2024. Estas fueron las interesantes palabras de Benjamin en el Black Rasslin’ Podcast::

«A todos en todas las redes sociales les tengo algo que decir. Tienen que empezar a hablar mucho más sobre Bayley. No me malinterpreten, todos están emocionados con The Rock y Cody y todo eso de «terminar la historia».

«Pero, al mismo tiempo, digo, como dijo CM Punk: Bayley ganó el Royal Rumble, y lo único de lo que todos hablan es de la historia de Cody. Denle sus méritos a Bayley. Creo que es una de las chicas más subestimadas en el elenco de WWE.

«Siento que la empresa no le da el reconocimiento que merece, pero no así los talentos. Nosotros sabemos lo que vale. Bayley debería ser campeona mundial para abril. Esa es mi opinión personal».