Seth Rollins iba a atacar a hombre con una silla… ¡Y Becky Lynch lo evitó!

Las Superestrellas WWE, Becky Lynch y Seth Rollins, fueron entrevistados esta mañana por ABC Perth, y allí hablaron acerca de Elimination Chamber 2024, evento premium que se realizará mañana sábado 24 de febrero desde el Optus Stadium en Perth, Australia.

La entrevista salió bien, pero lo curioso del caso llegó una vez finalizada, pues el entrevistador solicitó una foto con el matrimonio. Inicialmente, aceptaron. Pero, de la nada, Seth Rollins cambió y de la nada tomó una silla para atacar a traición al entrevistador, tal cual como lo hizo hace unos años cuando atacó a Roman Reigns y Jon Moxley, de The Shield, con silletazos en la espalda hace unos años para traicionarlos.

Afortunadamente, Becky Lynch pensó rápido y evitó que Rollins pudiera volver a sus viejos hábitos de golpear a personas a traición con una silla. El divertido momento se puede ver a continuación:

NOT HER HAVING TO PUT HIM IN CHECK pic.twitter.com/0kloEGVsMY

— carter! #baymania (@lynchslcver) February 22, 2024