Randy Orton: «Los fans prefieren a Cody Rhodes sobre The Rock, eso es grande»

Como ya lo adelantaba Randy Orton en una entrevista con Justin Barrasso de Sports Illustrated, ahora que se siente más maduro, está más abierto a hablar de su vida personal y de su carrera y todo lo que pasa en WWE. Y por eso, iba a estar dando más entrevistas más seguido.

El turno más reciente le tocó a Ryan Gaydos de Fox News. La entrevista se centró en torno al hombre del momento en WWE, Cody Rhodes, quien está a tan solo semanas de poder finalizar la historia de su familia y, si tiene suerte, vencer a Roman Reigns y ganar el Campeonato Universal Indisputable WWE en WrestleMania 40. Estas fueron sus palabras:

► Randy Orton analiza el panorama de Cody Rhodes en WWE

«No necesariamente vislumbré la posibilidad de que Cody se convirtiera en la superestrella trascendental que es hoy mientras estábamos en equipo a finales de los 2000. Definitivamente, veía potencial, pero decir que vi el potencial de lo que es ahora… No…

«No sé si en 2007 o cuando se unió al elenco, no sé si miré a un joven Cody Rhodes y pensé que iba a darle una paliza a Brock Lesnar 15 años después. No creo que pueda afirmar eso. Pero el verano pasado, tuvo una racha de tres o más luchas con Brock donde, quiero decir, ha avanzado mucho.

«Y lo que hizo por el negocio cuando se fue y lo que hizo por nosotros, los talentos, al ofrecer competencia, aunque no sé si llamarla competencia ahora, pero, bueno, por un momento, Cody estaba en boca de todos porque reunió a estos chicos, formó un grupo dispar de chicos y consiguió un contrato de televisión y atrajo miradas de todo el mundo con este producto.

«Y el hecho de que regresara con nosotros, creo, te muestra claramente cuál es el lugar obvio número uno para estar si eres un luchador profesional. Apoyo y subrayo lo popular e importante que es Cody en la empresa y en la industria.

«Me encanta que haya vuelto a casa. Me encanta que sea parte del vestidor. Me encanta verlo hablar con otros talentos jóvenes y el papel que tiene ahora como un tipo de alto nivel. Y si no lo consideras o no es un luchador top en WWE ahora mismo, posiblemente en poco tiempo se convierta en El Tipo de más alto nivel.

«Quiero decir, piénsalo así: Hay muchos fanáticos por ahí que preferirían ver a Cody terminar su historia que ver competir en WrestleMania al que posiblemente sea la mayor superestrella del mundo en este momento, The Rock. Prefieren ver a Cody, y eso es enorme. No hay nadie más en el elenco que pueda ocupar esa posición de Cody, ni siquiera The Rock«.