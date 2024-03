John Cena recuerda cuando estuvo a punto de ser villano nuevamente en WWE

El 16 veces Campeón Mundial en WWE, John Cena, fue entrevistado recientemente por Chris Van Vliet para su canal de YouTube, y allí Cena recordó cuando estuvo en una intensa rivalidad con The Rock, que terminó con dos luchas, una en WrestleMania 28 y otra en WrestleMania 29.

La rivalidad fue tan intensa, que se volvió personal entre ellos. Y Cena recordó cómo estaba todo listo para que volviera a ser rudo, algo que él deseaba, pero que, al final, Vince McMahon optó por descartar. Estas fueron sus interesantes palabras:

► John Cena revela cuán cerca estuvo de ser rudo nuevamente en WWE

«Fue para Cena vs. Rock 1. Me enteré de que lo iban a hacer. Salí y grabé una nueva canción. Salí y conseguí toda una indumentaria de lucha nueva. No estaba preparado para la Agresión Despiadada. Esa fue la última vez que no estuve preparado.

«Quiero decir, escuché rumores de que íbamos a hacerlo, y en 48 horas, tenía ya una nueva pista, un nuevo tema de estudio mezclado, y una mezcla final lista para ser mi nuevo tema de entrada en WWE. Tenía siete singlets nuevos, singlets de corte bajo con batas tipo boxeo. Ya tenía las botas guardadas, así que las saqué del polvo.

«Estaba listo para ir y ya estaba pensando en qué podía hacer con la historia. ¿Sabes qué es un «heel»? Un «villano» no es solo tener una indumentaria de lucha nueva. La objetividad, o el mensaje detrás del singlet y las batas de boxeo y las botas, es exactamente lo opuesto a lo que viste con la ropa de calle, los shorts de jean, la camiseta, la gorra, las zapatillas.

«Ve por la ruta opuesta y ahora enfócate en lo opuesto a todo lo que representas. Así que empecé a no trabajar tan duro. Iba menos. Sería poco confiable e infiel. Faltaría respeto en lo que hacía. Renunciaría a mucho. Todas esas cosas se pueden tomar y convertir en historias interesantes y esto es lo que pasa por mi cabeza, no qué movimientos puedo hacer.

«Es como, ¿cómo puedo tomar la propiedad intelectual con la que la gente está familiarizada y torcerla para que sea como, este tipo está jodidamente loco. Es todo lo que he llegado a amar y ahora realmente lo odio y siendo un verdadero mal tipo, y creo que esa fue la conversación que finalmente se tuvo, donde es como, está bien, es una mala idea…»