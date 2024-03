Toni Storm se pronuncia después de vencer a Deonna Purrazzo para retener el Campeonato Mundial de AEW en Revolution 2024. No fue un triunfo limpio ya que necesitó la ayuda de su mayordomo, Luther, y de su pupila Mariah May. Aún así, la «Timeless» asegura estar orgullosa de seguir reinando.

«Sí, otro para el álbum de recuerdos, Deonna. ¿Por qué no te haces un tatuaje de eso? ¿Por qué no te haces un tatuaje de mí dejándote caer en tu cabeza y abriéndote la cabeza? Sí, una amiga en necesidad es una amiga de verdad, y una amiga que quiere mi título es un idiota. Ahora vete, lárgate de vuelta a Nueva Jersey».

«Eso no será necesario, cariño. No necesitaré todo esto donde voy, porque soy Toni Storm. Mi cabeza está arriba, mis pechos están a la vista, y nunca volverás a ser la misma. Vamos, Mariah, tengo mucho que mostrarte».

Qué sigue para Toni Storm como Campeona Mundial de AEW es una incógnita. Podríamos especular con que Deonna Purrazzo va a continuar siendo la retadora al título debido a que su derrota no fue limpia, pero tendremos que esperar a ver qué sucede en Dynamite esta semana. Tengamos en cuenta también los rankings y que luchadoras como Thunder Rosa están buscando también una oportunidad por el cinturón. Continuaremos informando cuando tengamos más información en SÚPER LUCHAS.

