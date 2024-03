Michael Cole mencionó al CMLL, Jim Ross y Taz en Raw

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Michael Cole y Pat McAfee mencionaron el retiro de Sting anoche en el PPV AEW Revolution 2024, y lo felicitaron por su gran carrera, los grandes recuerdos que dejó y su gran lucha de retiro.

Durante la lucha de Andrade contra Apollo Crews, en la que el mexicano resultó ganador, siendo este su primer combate en la marca roja desde que firmó de regreso con WWE, Cole recordó que la carrera de Andrade empezó a los 15 años como La Sombra en el CMLL. La Sombra es ahora también el nombre por el que se conoce al Hammerlock DDT de Andrade.

Tras esto, alabó a Paul Heyman al recordar su inducción al Salón de la Fama WWE Clase 2024, y mencionó a Taz:

I would sit in the edit booth with my partner Taz for SmackDown. – Michael Cole#WWERaw pic.twitter.com/mogvfuijh3

