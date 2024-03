Bryan Danielson y Eddie Kingston pusieron más en juego que la Triple Corona (Campeonato Continental AEW, Campeonato Mundial ROH y Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG) en Revolution. De hecho, lucharon con la condición de que si «The Mad King» ganaba «The American Dragon» debía darle la mano en señal de respeto. Y así sucedió. Pero la cosa no quedó ahí pues Danielson continuó reconociendo a Kingston una vez terminado el combate en una entrevista que dio tras bastidores.

EXCLUSIVE: #AEW Continental Crown Champion Eddie Kingston and Bryan Danielson share what tonight's match at #AEWRevolution meant to them both pic.twitter.com/PEaZiJEN5s

— All Elite Wrestling (@AEW) March 4, 2024