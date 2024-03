Will Ospreay acaba de comenzar su carrera a tiempo completo en AEW y tiene ante él varios desafíos, como la adaptación a la TV de Estados Unidos. Por ejemplo, ya no puede andar maldiciendo durante sus luchas o apariciones como hacía en NJPW. Y no es sencillo, como explicaba en la conferencia de prensa de Revolution.

► Will Ospreay de adaptarse a AEW

«Quiero decir, lo que estoy tratando de hacer lo mejor que puedo es evitar maldecir. Dios mío, eso es tan difícil. Incluso hacer promos ahora, es una tarea realmente difícil para mí. Nunca lo hice frente a una audiencia estadounidense. Gran parte de lo que hacíamos en Japón siempre fue detrás del escenario. Así que sabía que cuando quisiera dar el salto, realmente estoy poniendo mucho esfuerzo en eso, realmente tratando de aprender ese estilo. Soy completamente nuevo en esto. Todo lo que ves aquí frente a ti será mi experiencia en algo completamente nuevo. Pero mi mentalidad en este momento es que he estado gritando a la cámara japonesa que soy el mejor del mundo. Pero ahora, nunca he hecho esto.

«Nunca he estado a tiempo completo en Estados Unidos, y eso implica muchas cosas, pero principalmente es una ansiedad porque, durante mucho tiempo, sé que puedo entregar cuando suena la campana, pero ya no se trata solo de la campana. Se trata de mostrar personalidad, de conectar con la gente. Ese es mi enfoque principal ahora. Quiero mostrar mi personalidad porque creo que tengo un poco de picardía, así que me gusta mostrar eso. Va a ser difícil navegar por todo esto, pero estoy listo. Estoy listo para hacerlo. Estoy listo para ser completamente vulnerable ahí fuera. Si cometo errores, si quieren gritarme ‘Te equivocaste’, no me importa. Estoy aquí para aprender y estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Obviamente, ahí afuera esta noche, si eso es lo primero que tengo, entonces todos estamos j*didos [risas]».