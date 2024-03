La Superestrella de WWE Dominik Mysterio y su pareja de toda la vida Marie Juliette se han casado oficialmente.

SÚPER LUCHAS enviamos todo nuestro cariño a los enamorados y les deseamos lo mejor en este nuevo capítulo de sus vidas.

► Así fue la boda de Dominik Mysterio

Están circulando por las redes sociales varios videos de la ceremonia, como el que vemos a continuación con el luchador bailando con su mamá. No Rhea Ripley sino la verdadera, Angie.

MY HEART 😭😭😭

MOM & SON WEDDING DANCE 🥺🤍 🎥 evelyyngtz_ |IG| 💍 March 7, 2024 pic.twitter.com/9WE2QoTtKH — Dominik Mysterio | Fansite (@DomMysterioFans) March 8, 2024

Pero la Campeona Mundial también estuvo en la celebración, como Damian Priest, el Señor Dinero en el Banco. Y otros muchos compañeros de «Dirty Dom» en la WWE.

Rhea Ripley was a guest at Dom’s Wedding She’s in the stunning red dress next to Rey

& Angie… camera up for her boy 😭😭😭 pic.twitter.com/p4mJTYdyaH — Dominik Mysterio | Fansite (@DomMysterioFans) March 8, 2024

Uno de los momentos más divertidos de la noche fue cuando Dominik fue abucheado. El joven guerrero no tiene bastante con no poder hablar en los shows debido a la manera en que los fans protestan contra él que tampoco querían permitirle decir unas palabras en su propio casamiento.

Dominik Mysterio gets boo’d at his own wedding. 🎥: evelyyngtz_ (IG) pic.twitter.com/MO6FQBDavk — Wrestle Ops (@WrestleOps) March 8, 2024

No está claro si Dominik va a tomarse un tiempo lejos de las cuerdas debido al enlace y a la luna de miel. Probablemente no será ahora mismo debido a la cercanía de WrestleMania 40. No tiene una lucha prevista pero con toda seguridad va a formar parte del gran evento del año de WWE. En cambio, también parece claro que una vez que este quede atrás la compañía le otorgará permiso para que su ausente y disfrute de su matrimonio con Marie Juliette.

Y no es por entrar en cuestiones negativas ante un momento tan bonito pero un servidor cree interesante apuntar que esos días que Dominik Mysterio va a estar fuera de la programación de la WWE se le va a echar mucho de menos. Para bien o para mal, con ánimos o abucheos, el joven luchador se ha ganado el cariño de todos.