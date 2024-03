Tyson Kidd ha hablado en numerosas ocasiones de la lesión que lo retiró como luchador y no hace mucho volvía a hacerlo cuando le preguntaban por qué no ha vuelto como hicieron Bryan Danielson, Adam Copeland o Saraya: «Sé que dicen ‘nunca digas nunca’, pero yo he dicho ‘nunca’ durante los últimos ocho años. La verdad es que probablemente puedo hacer algunas cosas. Puedo hacer como el 99% de los movimientos, pero no puedo recibir un golpe real. Estoy seguro de que tal vez podría hacer un par, pero ¿a qué costo? No he tomado ninguno, así que no tiene sentido para mí. Soy muy afortunado, realmente disfruto mi trabajo como productor (…)».

► Roderick Strong de Tyson Kidd

Hablando recientemente con Under The Ring, Roderick Strong compartía que desearía haber luchado con él.

«Realmente adoro a TJ (Wilson, nombre real de Kidd). Es una persona increíble también. Estoy muy agradecido, por supuesto, de haberlo conocido a través del negocio de la lucha libre. El solo hecho de conocerlo, sentir esa conexión y todo lo demás, es alguien con quien nunca tuve la oportunidad de trabajar y realmente, sabes, me hubiera encantado porque tiene una mente brillante y podría haber hecho un trabajo increíble.»

Los dos veteranos tuvieron la ocasión de trabajar juntos, con mayor o menor cercanía, durante unos cuantos años cuando el «Messiah Of The Backbreaker» estaba en la WWE. En la actualidad, lucha en AEW y es el Campeón Internacional después de haber destronado a Orange Cassidy en Revolution; de la misma manera, integra la facción The Undisputed Kingdom. Puede decirse que está en su mejor momento en mucho tiempo.

Mientras, Tyson Kidd trabaja como productor en la que durante tanto tiempo ha sido y es su casa, WWE. Al mismo tiempo, entrena a las nuevas generaciones en el gimnasio que tiene con su esposa, Natalya, The Dungeon 2.0.