Tyson Kidd revela por qué no ha vuelto a luchar

Después de sufrir una lesión en el cuello que puso fin a su carrera durante un combate no televisado en el 2015, TJ Wilson (también conocido Tyson Kidd) fue informado de las implicaciones muy graves que traía su tipo de lesión, que incluían una alta probabilidad de muerte o parálisis permanente. Si bien Wilson desafió las probabilidades y sobrevivió a su lesión, cree firmemente que sus días como luchador ya quedaron atrás, y actualmente trabaja como productor a tiempo completo en WWE.

► Tyson Kidd disfruta su trabajo como productor en WWE

Durante una entrevista reciente en Insight With Chris Van Vliet, Tyson Kidd explicó por qué no se imagina luchando completamente otra vez. Esto, a pesar de que otros luchadores con lesiones similares como Saraya, Adam Copeland y Bryan Danielson lograron regresar de su retiro prematuro.

«Sé que dicen ‘nunca digas nunca’, pero yo he dicho ‘nunca’ durante los últimos ocho años. La verdad es que probablemente puedo hacer algunas cosas. Puedo hacer como el 99% de los movimientos, pero no puedo hacer el golpe real. Estoy seguro de que tal vez podría hacer un par, pero ¿a qué costo?. No he tomado ninguno, así que no tiene sentido para mí. Soy muy afortunado, realmente disfruto mi trabajo como productor. Si no lo tuviera, y si no tuviera esa salida, podría entender por qué intentaría hacerlo. aventurarme y tal vez intentar tomar un golpe y ver cómo se sintió y seguir desde allí. Pero estoy muy bendecido y, afortunadamente, no tengo que seguir ese camino, así que no creo Voy a, bueno, no, no lo creo, sé que no voy a seguir ese camino».

Los sentimientos de Tyson Kidd hacen eco de los compartidos recientemente por su esposa, Natalya, quien recordó a los fanáticos que la lesión de Wilson ocurrió en una porción extremadamente vulnerable de su cuello, lo que justifica que los médicos fusionen sus vértebras C1 y C2. Dada la naturaleza de la lesión del ex Campeón de Parejas, se mencionó en su momento que la tasa de supervivencia fue del 5%, y de ese universo que sobrevive, el 99% termina paralizado, lo que convierte el caso de Tyson Kidd en una anomalía milagrosa.