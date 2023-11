Tyson Kidd y Natalya tienen su propio gimnasio de lucha libre, The Dungeon, donde ayudan a otros luchadores a mejorar. Y él fue el entrenador de ella desde sus inicios en la industria de las cuerdas. De todo ello habla el ahora productor de WWE en su reciente entrevista con Chris Van Vliet.

► Ayudando a otros luchadores

«Y lo genial es que mi idea última de esto es básicamente lo que es ahora. Pero necesitaba que todos llegaran a eso, pero exactamente donde está, solo un taller donde lanzamos diferentes filosofías y psicologías, y luego las probamos para ver si sentimos que funciona o no, y simplemente probamos distintas cosas. Pero sabes, necesitaba que todos llegaran a un cierto nivel antes de que pudiéramos llegar allí. Entrené a un par de chicos desde cero que han mejorado inmensamente. Tenemos un gran ambiente.

«He tenido a muchos chicos que vienen y les dicen a otros que pueden entrenar desde cero, que no es como un escuela de lucha libre normal. No tenemos mucha tontería ni puñaladas por la espalda, esa toxicidad. No quiero decir que no sucedan cosas como esa, al final es la naturaleza humana, pero en mi ring no tenemos mucho de eso.

«Tenemos a chicos como Angelo Dawkins, que está en SmackDown, Apollo Crews, que creo que está en Raw. También a B-FAB, que nuevamente está en SmackDown. A Moose, de IMPACT. Tenemos a gente de tantos lugares diferentes. Es como si nos juntáramos y luego todos se dispersaran y fuera como: ‘Vale, ve a difundir la información…'».

► Entrenando a Natalya

«La entrené desde el principio, desde el mismísimo principio. Sí, ahí es donde, obviamente, estoy muy orgulloso de la carrera de Natalya, con la mayor cantidad de combates de cualquier mujer en la historia de la WWE, y sigue sumando a eso. La WWE es 52 semanas al año. Sí, no hay temporada baja. Hacíamos WrestleMania, que sería nuestro Super Bowl, y al día siguiente es Raw. Así que, hacemos el Super Bowl y al día siguiente es el juego de temporada regular. Y generalmente, la semana siguiente, luego nos íbamos a Europa. Así que es como, luego estamos en Europa durante dos semanas como talento, simplemente haces la Super Bowl. Imagina hacer la Super Bowl y luego, como la semana siguiente, hay otro partido y así sucesivamente.

«Y lo entiendo, solo es en nuestro mundo. Y hay una razón para ello. Es interesante cuando lo miras, en comparación con cualquier otra cosa, es simplemente un animal diferente por completo. Así que estos logros que tiene Natty, será, digo, casi imposible de superar, pero uso la cita del Dr. Tom de lo que es posible se ha hecho, lo imposible se hará. Así que de nuevo, nunca digas nunca, pero no sé. No sé cómo alguien se acercará a tocar estos números que tiene Natty.»