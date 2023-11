Apollo Crews revela el motivo de su larga ausencia en RAW

Apollo Crews pasó varios meses en NXT entre junio de 2022 y finales de abril de 2023 antes de ser reclutado para Monday Night Raw en el reciente WWE Draft. Su primer combate de regreso en el elenco principal fue en el episodio del 15 de mayo de Raw, donde participó en una batalla campal, mientras que su último combate en la marca roja fue en el episodio del 24 de julio, donde fue derrotado por Damian Priest de Judgment Day.

Crews luchó recientemente en el último episodio de WWE Main Event, el pasado 9 de noviembre, perdiendo contra Ludwig Kaiser. Previo a eso, había luchado en el mismo programa en el mes de agosto y en la batalla campal de SummerSlam que fue ganada por LA Knight.

► Apollo Crews ha estado lidiando con una lesión

Apollo Crews recurrió a su cuenta de Instagram durante el fin de semana para revelar que el motivo de su ausencia de tres meses del ring se debió a una lesión no revelada. La superestrella de la WWE y ex campeona, Natalya, le dio un mensaje de aliento diciendo: «¡¡¡VAMOS !!!!!!!!» en respuesta a la publicación del ex Campeón Intercontinental WWE.

«Tuve una pequeña lesión que me mantuvo unos meses de baja. Me sentí genial al estar de vuelta en el ring.»

El ex Campeón de los Estados Unidos ha estado en la WWE desde que hizo su debut en NXT en agosto de 2015, y fue trasladado al elenco principal un año después. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue en abril de 2021, cuando derrotó a Big E en WrestleMania 37 para convertirse en el nuevo Campeón Intercontinental WWE, manteniendo el título hasta agosto de ese año, al perderlo ante Shinsuke Nakamura. Antes de ese reinado del título, Crews también obtuvo el Campeonato de los Estados Unidos WWE desde mayo de 2020 hasta agosto de 2020, durante la pandemia del COVID-19.