Una vez más traemos a SÚPER LUCHAS a nuestro compañero Chris Van Vliet, en esta ocasión para hacernos eco de su reciente entrevista a Tyson Kidd, productor y exluchador de WWE. Ello después de que no hace mucho su esposa, la luchadora de la misma empresa Natalya, aclarara nuevamente que él no volverá nunca a los encordados. El que fuera Campeón de Parejas con Davey Boy Smith Jr., quien se recupera de un problema de salud en estos momentos, en The Hart Dynasty, ahonda en detalle en su trabajo actual.

► Luchas producidas recientemente

«Estoy orgulloso de Charlotte, Bianca y Asuka. Triple amenaza en SummerSlam. Estuve realmente orgulloso de la Royal Rumble de mujeres de este año. Me encantó. Pensé que todo el drama y la tensión al final con Liv, Rhea y Asuka era exactamente lo que estábamos buscando y la verdad es que tenía un final completamente diferente planeado usando a Nia, a quien obtuve la aprobación para que apareciera como una participante sorpresa. Ella aún no había renovado en ese momento. Y tenía un final completamente diferente que la involucraba. Y se cambió, tal vez dos días antes, y todo, como, ‘No voy a pensar en algo mejor’, sabes, me sentí un poco frustrado, no enojado con nadie, así es el juego, a veces tu idea se aprueba y a veces hay pequeños ajustes. Fue mucho, mucho mejor. Así que aprendí una lección de no enamorarme de estas ideas, no casarme con estas ideas, porque las cosas cambian y son todas partes móviles, y lo resolveremos, el talento es lo suficientemente bueno como para que lo resolvamos absolutamente.»

► El proceso diario

«Sí, bueno, primero que todo, tengo la reunión de producción durante el día, eso es lo primero que hago. Luego, salgo de la reunión de producción, luego sí, me junto con el talento, luego comienzo a planificar y a descifrar muchas cosas, ya sabes, muchas cosas influyen en estos combates. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Son dos segmentos? ¿Son tres segmentos? ¿Es uno solo? ¿Dónde estamos en el show? ¿Hay otro? Dado que trabajo casi exclusivamente con las mujeres, ¿hay otro combate de mujeres en el programa? De acuerdo, ¿qué están haciendo ellas? Entonces haremos algo muy diferente. Así que si hay dos en ese show, o tres, mantenlos todos muy diferentes entre sí. Hay muchas partes móviles y muchos aspectos diferentes que intervienen. Quiero decir, suena tan loco, pero un combate de cuatro minutos y un combate de siete minutos son muy diferentes. En términos de armarlo, es muy diferente. Solo en términos de que hay mucho más, he tenido esta conversación muchas veces con Bayley, pero como un combate de cuatro minutos, o un combate de siete u ocho minutos.

«Nuevamente, digamos incluso, digamos 10. Un combate de 10 minutos, ya sabes, si te equivocas en un par de cosas al principio o tal vez tus ideas cuando las estás armando, tal vez no estaban pegando exactamente al principio, tienes unos minutos más para salir de eso y estar, ya sabes, en todo el combate al final puede ser totalmente diferente. En un combate de cuatro minutos, ya sabes, podrías planificar digamos seis cosas, digamos cinco cosas, cada cosa vale un 20% de ese combate. Claro. Así que cada cosa ahora tiene mucha más importancia en los combates más cortos, es una locura, son mucho más complicados de armar que los más largos. Un combate de 20 minutos es obviamente, ya sabes, tienes que sentir esos 20 minutos y si la historia es correcta, eso en realidad no debería ser tan difícil, honestamente, pero un combate de cinco minutos es un poco más complicado de armar que un combate de 20 minutos, si puedes creerlo. Nuevamente, el cardio y todo eso son un juego completamente diferente. Pero un combate de cinco minutos es complicado porque, ya sabes, quien sea que esté perdiendo quiere asegurarse de lucir bien antes de perder, tienes, ya sabes, tres o cuatro minutos para hacer eso, ya sabes, la presión del tiempo es muy diferente.»

► Durante los combates

«Estoy en Gorilla y tengo el auricular puesto. Siempre bromeo diciendo que realmente no has trabajado en la WWE hasta que te pones ese auricular al menos una vez, es una locura. Te pones ese auricular y estás hablando con muchas personas al mismo tiempo. Cada camarógrafo puede escucharme cuando presiono el canal del ring, sea lo que sea. Cada camarógrafo puede escucharme. El camión puede escucharme, el árbitro, puedo hablar con el árbitro, Hunter, Triple H, Bruce Prichard. Quiero decir, quienquiera que tenga el auricular puesto, Billy Kidman, que está cronometrando el show. Te pones ese auricular y estás hablando con al menos como 15 personas, pero como cinco o seis te están respondiendo y estás tratando de ver el combate y estás tratando de comunicarte con el camión sobre lo que no quieres perder en la toma, lo que sucederá a continuación y muchas veces el talento vendrá al vestuario y me preguntarán qué pensé del combate y les puedo dar una vista general del combate. Pero siempre les digo que tengo que ir y verlo después solo porque hay demasiadas cosas pasando. Estoy verificando el tiempo, estoy hablando con el camión, estoy hablando con el árbitro, hey, asegúrate, hey, diles, plan A, plan B. Quiero decir, eso pasó hace unas semanas. Un combate hace unas semanas, estaba muy orgulloso del combate de Becky y Zoey en Falls Count Anywhere y hubo muchos audibles en el momento que si solo lo estuvieras viendo y no lo supiera, no los captarías, pero cuando estás en casa viéndolo de nuevo, captas eso cuando lo corto, lo reduzco, está bien.»