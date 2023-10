Tyson Kidd ha hablado en numerosas ocasiones de la lesión que lo retiró como luchador. Ahora es su esposa, Natalya, quien explica que no volverá a los rings. La luchadora de WWE, donde su marido es productor, habla de ello a Chris Van Vilet.

► Tyson Kidd nunca volverá a luchar

«No puede realizar nada que implique recibir un golpe. Por lo tanto, puede mostrar pequeñas técnicas, y TJ es como un genio de la lucha libre. Creo que, de la misma manera que lo hizo Daniel Bryan. Ve la industria de la lucha libre y todo lo relacionado con ella, como si le preguntaras sobre un final de una lucha no televisada de Bret Hart, podría decirte, podría decirte los movimientos de cualquier luchador. Si le preguntas, ‘TJ, ¿cuándo tuve ese combate? ¿Contra quién, en qué arena, en qué ciudad?’, él es así de preciso con los movimientos. Simplemente sabe cómo analizarlos y desglosarlos. Estaba trabajando con Nia Jax en algo y la estaba ayudando a entender exactamente cómo hacerlo para que fuera una técnica perfecta. Y yo estaba como, ni siquiera sabía que TJ conocía ese movimiento. Es muy talentoso y es muy bueno, pero simplemente no puede recibir un golpe.»

«Y eso es lo que sucede cuando tienes una lesión, como la que tuvo TJ, donde es una lesión en la C1, y no todos están familiarizados con lo que es una lesión en la C1. Pero es donde TJ se rompió el cuello, en la base de su cerebro. Es donde se encuentran el cerebro y la médula espinal. Es una área muy, muy vulnerable. Y el término médico real para esa lesión se llama ‘fractura del verdugo’. Así que cuando la gente dice, ‘Oh, TJ, queremos verte volver al ring’. Y ven que está muy sano y en muy buena forma. Debido a que tuvo una lesión en la C1 con una fusión de C1 a C2, simplemente no puede recibir un golpe. Y debe tener mucho cuidado. Por lo tanto, no puede volver a luchar libremente. Puede hacer otras cosas, ya sabes, pero no puede recibir un golpe. Sería muy peligroso.»