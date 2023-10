«¡¡¡IMPRESIONANTE!!! Sabes lo que significa esto…», esta fue la reacción de Bryan Danielson al anuncio de que Místico debutará en AEW luchando contra Rocky Romero este próximo viernes en Rampage, donde ambos se enfrentarán por la Corona Mexicana Libra Por Libra. Con esas palabras, el luchador parecía estar insinuando que próximamente podría hacer su propio debut en el CMLL.

THIS FRIDAY on #AEWRampage on TNT at 10/9c! @CMLL_OFICIAL 's World Historic Middleweight Champion, the Luchador Legend @caristicomx , will face the CMLL World HIstoric Welterweight Champion @azucarRoc for Mexico's Pound-For-Pound-Crown!

Aunque tampoco podemos descartar la posibilidad de que sea en Lucha Libre AAA Worldwide. Primero, porque conoce la empresa, ya que luchó en ella en una ocasión en 2008, en el evento AAA Sin Limite – TripleMania XVI. Esto está un poco tomado con pinzas, es cierto. Segundo, porque es con esta realmente con la que AEW tiene un acuerdo, o al menos así era hasta el anuncio de Místico.

Y tercero, que es el caso que nos ocupa ahora, por las recientes declaraciones de Konnan en Keepin It 100.

«Lo vi en AEW y le pregunté si quería hacer algo en México, y él dijo: ‘Sí’. Le mencioné a un par de personas. Luego, esa semana o la siguiente, se fracturó el antebrazo. Nunca volvimos a hablar, tengo que hablar con él de nuevo. Me encantaría trabajar con él.»

Hasta el momento, The American Dragon ha hecho siete visitas a México para luchar:

Bryan to Birdie Joe next year: "Dada has retired. It's time for the American Dragon to go to Arena Mexico." https://t.co/EQ6Aq96p3W pic.twitter.com/N8lFXbXCQe

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) October 13, 2023