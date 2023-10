Mickie James: «Nick Aldis es perfecto para la WWE»

«Decir que estoy orgullosa de mi marido, mi amor, es quedarse corto. Cariño, has trabajado tanto y tan duro para este momento. Un momento con el que has soñado desde que tenías 13 años. Un momento por el que ambos oramos y uno que pensamos que nunca llegaría». Conozco su amor y pasión por esta industria. Sé lo mucho que lo deseabas. Y sé que lo vas a sacar del parque sin importar nada. ¡Te lo mereces muchísimo!». Esto publicaba en redes sociales Mickie James tras debutar Nick Aldis como nuevo Gerente General de WWE SmackDown.

► La oportunidad de Nick Aldis

La luchadora de IMPACT -y una de las más grandes de todos los tiempos en WWE- volvió a hablar de la nueva aventura de su esposo recientemente en Under The Ring.

«No puedo expresar cuánto me emociona por Nick. Ha trabajado durante mucho tiempo y ha habido oportunidades que tal vez pensó que nunca llegarían, o que pensamos que nunca sucederían, simplemente diferentes cosas en el camino, y siento que ahora es su momento. Estoy muy agradecida de que finalmente haya tenido una oportunidad, sé que lo hará genial. Ya es fantástico en el micrófono, pero creo que este papel de GM es perfecto porque puede ser arrogante y la gente puede amarlo o odiarlo.

«Estoy muy emocionada por él y se lo merece más que nadie. Lloré cuando me enteré de la noticia y había estado esperando a que se anunciara, tratando de mantenerlo en secreto para que fuera una gran sorpresa. Es increíble verlo cumpliendo su sueño, y viviendo su sueño, porque obviamente somos una pareja y un equipo, pero he tenido tantas oportunidades increíbles en mi carrera y siento que mucha gente no sabe lo talentoso que es, y ahora van a descubrirlo«.

