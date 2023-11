«La falta de liderazgo, la falta de profesionalismo se está evidenciando, ya que alguien está filtrando información a estos medios de noticias externos. Esto es un asunto interno. Debería ser tratado internamente y no lo está siendo. Hay demasiadas personas hablando fuera de la oficina. En mi opinión, esta es información confidencial y propietaria que no debería compartirse con nadie […]«. No hace mucho, Eric Bischoff hablaba así sobre la filtración de información dentro del vestuario de AEW.

► Las filtraciones en AEW

Más recientemente, lo hace Kevin Nash, que también lleva toda la vida dedicado a la lucha libre profesional y se ha enfrentado a todo tipo de situaciones. Recordemos que ambos fueron claves en WCW durante las Monday Night Wars para vencer durante mucho tiempo cada lunes por la noche a WWE, cuando Ted Turner puso a The King of Controversy como Productor Ejecutivo de Nitro y el Big Sexy se convirtió en una de sus estrellas, siendo además uno de los fundadores de la nWo. Hablando recientemente en Kliq This, Nash compartía el siguiente consejo:

«No entiendo eso. Es muy simple, les voy a decir cómo se hace esto. Les cuentas información incorrecta a dos o tres personas y si se filtra, ya sabes quién es el soplón. Eso es la reserva 101. Sientas a la gente y les dices, ‘oye, no dejes que esto salga, pero esto es lo que estamos haciendo’. Luego, si se filtra y solo se lo dijiste a tres personas, ¡adivina qué! [Ta-da].»

Más allá de la vida real, ¿en cuántas películas y series no se ha utilizado esta idea? El problema viene cuando una de esas personas, no siendo quien filtra la información, sí la comparte con un amigo del vestidor sin el conocimiento de la empresa y es ese quien la filtra, pues entonces se estaría castigando a quien no lo merece, o al menos a quien no habla con los medios sino que únicamente con alguien cercano con quien tiene confianza.