John Cena explica por qué sigue a tantos en Twitter

Muchos fans habrán enloquecido cuando se dieron cuenta de que John Cena los seguía en Twitter (X). La Superestrella de WWE explica por qué lo hace durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet.

► John Cena en Twitter

«Intento buscar sabiduría en los demás. Me esfuerzo por leer mucho. Si algo llama mi atención, lo apunto. Tengo tantas cosas acumuladas en los borradores de mi cuenta de Twitter que casi parecen un diario. No es que todos los días escriba uno, pero hay ocasiones en las que estoy reflexionando sobre cosas y termino escribiendo un montón de notas. En esencia, mis borradores de Twitter son como mis apuntes, llenos de pensamientos incompletos que a veces no tienen sentido, pero trato de comprender qué estaba pensando ese día. Más tarde regreso a ellos y de repente todo cobra sentido. Muchos de estos apuntes son consejos que podría aplicar en el día a día. Si fui demasiado breve o poco empático, o si tuve un día terrible y me siento tentado de rendirme, encuentro en ellos consejos útiles y también me enfrento a mis propias palabras y acciones. Aunque ponerlas ahí para que todo el mundo las vea quizás no sea el mejor ejemplo de responsabilidad, me gusta hacerlo para poder rendir cuentas.

Cuando se le preguntó por qué sigue a tanta gente pero no sigue a nadie en Instagram, el 16 veces Campeón Mundial respondió: «Por el simple hecho de que, en Instagram, al ser un ejercicio interpretativo, no quiero influir al seguir a ciertas personas. Si sigo a Bill Gates, él estará curando la experiencia que tengo en la plataforma y eso podría condicionar mi percepción de las cosas. Twitter, por otro lado, es más como un punto de partida para conversaciones. ¿Cómo inicias una conversación? Siguiendo a todos. Personas a las que no conoces, con estilos de vida completamente diferentes, personas que no comparten tus puntos de vista, incluso aquellas que se oponen firmemente a tu sistema de valores. Siguiendo a todos, permito que la gente participe y comparta sus pensamientos conmigo, y eso me enriquece.»

El entrevistador señaló que podría alegrar el día de alguien al ver que ahora lo sigue: «Hay un poco de importancia en eso. Me encanta el pequeño distintivo de verificación. Es solo una marca azul, pero debes pagar para demostrar que eres quien dices ser. No es perfecto, pero si tienes esa marca azul, es un indicativo de autenticidad, y quiero que formes parte de la conversación, quiero que sepas que te veo y te escucho. Quizás lo hago porque no estamos de acuerdo y necesito tu perspectiva. Si solo me rodeo de personas que están de acuerdo conmigo, no aprenderé nada. Quiero escuchar las opiniones de todos sobre lo que comparto, porque tal vez esté equivocado y lo que digo sea una tontería. Si escucho ese mensaje repetidamente, tengo que cuestionarme a mí mismo. ‘John Cena es un fracaso’. ¿Debería cambiar de bando? Todavía no lo sé. Es un medio para recibir retroalimentación. Gracias a mi experiencia frente a una audiencia en vivo, disfruto de ese intercambio constante de ideas.»