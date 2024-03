Cartel definitivo de TNA Sacrifice 2024

Grizzled Young Veterans son dos de los mejores valores de TNA desde que esta consumara su «rebranding». Estos compitieron en Hard To Kill y en No Surrender, donde fracasaron a la hora de conquistar el Campeonato Mundial de Parejas TNA, pero de alguna manera, los británicos han encontrado hueco también en Sacrifice, próximo gran evento de la empresa, a celebrarse hoy.

Durante el último episodio televisivo de la empresa, Mustafa Ali, como buen político, nombró a dedo a sus nuevos socios de armas para Sacrifice: Zack Gibson y James Drake, en sustitución de The Good Hands, quien parecen no gozar de su confianza.

En relación a ello, también hay cambios en el equipo que se medirá a Ali y GYV. Como consecuencia de un ataque poscombate en su duelo contra Ali, Kevin Knight no tiene el alta médica, así que Alex Shelley tomó su lugar en el choque de tercias.

Por otra parte, habrá dos revanchas: MK Ultra vs. Dani Luna y Jody Threat por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts y PCO vs. Kon; esta última sin descalificación.

Ya fuera del cartel principal, para la previa de Sacrifice, Countdown To Sacrifice, veremos nuevo episodio de la rivalidad Trent Seven y Mike Bailey vs. The Rascalz.

Desde el St. Clair College de Windsor (Ontario, Canadá), TNA presenta esta noche la decimoquinta edición de Sacrifice, cuyo cartel en teoría completo es el siguiente.

[COUNTDOWN TO SACRIFICE]

