Básicamente, una previa de Sacrifice fueron la mayoría de encuentros estipulados para la última entrega televisiva de TNA. Además, se produjeron los lógicos anuncios que completaron el cartel del especial de hoy, algunos de ellos muy interesantes. Buena manera de dar bombo a Sacrifice la trazada por TNA, aunque ninguna lucha resultara excelsa.

.@Walking_Weapon secures a victory over @DirtyDangoCurty on #TNAiMPACT! UP NEXT, @alexhammerstone TOMORROW NIGHT at #Sacrifice! pic.twitter.com/Ki4USOjjYV