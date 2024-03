Roderick Strong revela cómo nació su grito de «ADAM!»

Antes de que se formara The Undisputed Kingdom, algo de lo más divertido que presentaba AEW en su programación era el hecho de que Roderick Strong aparecía con su collarín y empezaba a gritar «ADAM!», cuando buscaba hablar con Adam Cole.

Esto le gustó a los fans y lo empezaron a utilizar muchos aficionados, por lo que este fue el origen de que este grito se convirtiera en algo característico en él durante varios meses. Así lo reveló en una reciente entrevista con Chris Van Vliet. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Así nació el grito «ADAM!» de Roderick Strong

«Algunos de los que trabajaban detrás de cámaras empezaron a acercarse a mí. Y decían, como, sí, los fans están gritando antes del show. O sea, ¡WOOOO y ADAAAAM! Y yo estaba así, tipo, ¡Ay Dios mío!, porque muchas cosas estaban pregrabadas o filmadas fuera del set.

«Entonces, la primera vez que realmente, después de un tiempo, salí frente a la gente, escuché los cánticos. Y estaba como, ¡Dios mío, esto es ridículo! Y es medio gracioso, porque hubo gritos. Pero después pensé, no puedo simplemente gritar toda la frase que diga. Es chistoso porque mi hijo hace eso cuando está súper emocionado y enojado.

«Solo grita una de las palabras que está diciendo. A veces es la palabra correcta, a veces no. Y luego habla muy calmado después. Y pensé, oh, hombre, es muy chistoso. Así que, el gritar y luego hablar en un tono monótono era más o menos imitarlo a él».

También habló de que a los fans les gustó el que llevara el collarín a todo lado:

«Creo que porque estaba totalmente metido en eso, usaría ese collarín malditamente en todas partes. No importaba a dónde iba. Todo el tiempo. No importaba. Era una de esas cosas que, sinceramente, nuestro equipo médico decía, «Oye, no puedes usar esto tanto, porque está debilitando un poco los músculos del cuello».

«Así que entonces le daba un descanso por un ratito. Pero sí, era algo y era algo real para mí. Volví de una lesión grave en el cuello. Así que no era algo demasiado descabellado para mí. Y a mi hijo le encantaba».