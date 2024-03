“Cuando tienes 80.000 personas animándote o abucheándote, como un combate de ensueño para los aficionados, sería bonito. Sería muy bonito. Eso sería genial. Todos obtendrían su sesión de fotos. Podré estar una vez más parado en el ring con mis dos hijos y simplemente disfrutando de un momento en el que 80.000 o 90.000 personas estarán sentadas allí absorbiendo todo esto”. Así expresaba recientemente Rikishi su deseo de unirese a la historia de The Bloodline en WWE.

► Rikishi quiere estar en Jey vs. Jimmy

Pero el padre de Jey y Jimmy Uso va más allá pues no solo quiere estar en la trama sino que también querría estar con sus hijos cuando estos se enfrenten mano a mano en WrestleMania XL. Cabe mencionarse que el combate todavía no ha sido anunciado pero parece seguro que los hermanos se enfrentarán en «The Grandest Stage of Them All». ¿Y de qué manera su progenitor está buscando unirse a ellos? De momento, en una reciente aparición en Monopoly Events’ For The Love of Wrestling:

«Creo que va a ser un buen combate para WrestleMania. Pero hay una pieza que falta en ese combate. ¿Qué piensan ustedes? Hay una pieza que falta. Tenemos a Jey Vs. Jimmy. Pero simplemente falta esa [pieza]. ¿Es #QueremosARikishi?».

Hasta ahora, el menú oficial de WrestleMania es el siguiente:

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE : Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO PESADO WWE : Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre (existe la teoría de que el retador será reemplazado por The Rock)

: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre (existe la teoría de que el retador será reemplazado por The Rock) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL : Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch

: Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch CAMPEONATO FEMENIL WWE : IYO SKY (c) vs. Bayley

: IYO SKY (c) vs. Bayley CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: GUNTHER (c) vs. Ganador del Gauntlet Match del próximo Raw (Ricochet vs. Chad Gable vs. Bronson Reed vs. JD McDonagh vs. Chad Gable vs. Shinsuke Nakamura vs. Sami Zayn).