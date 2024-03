Teoría: Drew McIntyre sería remplazado en WrestleMania por The Rock

Aunque ya todo está programado oficialmente por pate de WWE, para que Drew McIntyre luche por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE ante Seth Rollins en WrestleMania 40, derecho que se ganó luego de ganar la Elimination Chamber varonil 2024, hay preocupación en los fans del escocés, debido a que este podría no ser el caso.

Lo anterior, según una nueva e interesante teoría propuesta por Shubham Singh, redactor de noticias de Sports Keeda Wrestling, que dice que Drew McIntyre podría perderse el evento debido a una lesión, siendo remplazado por un ocho veces Campeón WWE.

Según esta teoría, la lucha que tendrá McIntyre ante Jey Uso este próximo lunes podía ser el punto de inflexión de esta historia. Todo porque si bien Jey Uso está alejado de The Bloodline, viene de una derrota impotante ante Gunther, que no le permitió ganar el Campeonato Intercontinental WWE. Jey Uso podría desatar su ira y su frustración atacando al Psicópata Escocés y dejándolo lesionado.

Si Jey Uso logra infligir un gran daño como para dejar fuera de acción a McIntyre, esto podría abrir la puerta para que The Rock tome el lugar del ex Campeón WWE en WrestleMania.

La rivalidad entre The Rock y Seth Rollins ha sido un tema candente en las redes sociales y los medios de comunicación. El regreso de The Rock a WWE a principios de este año ha generado una serie de confrontaciones verbales con el actual Campeón Mundial de Peso Completo, quien no ha tomado amablemente el regreso de El Grandioso, y lo ha atacado tanto en WWE como en entrevistas.

Recientemente, el miembro más reciente de The Bloodline, The Rock, envió un mensaje claro a Rollins, advirtiéndole que no interfiera en sus asuntos o haría que su campeonato fuera dado a otra persona, al recordarle que él era directivo de TKO y, por lo tanto, su jefe.

Esto ha alimentado aún más las especulaciones sobre la posible participación en una lucha a nivel individual de The Rock en WrestleMania 40, posiblemente en un enfrentamiento ante Rollins. Sin embargo, es importante destacar que todo esto sigue siendo especulación en este momento. Los fanáticos tendrán que esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas semanas en el mundo de WWE.

Recordemos que, el pasado viernes en SmackDown, The Rock retó a Seth Rollins y a Cody Rhodes a una lucha por equipos ante él y Roman Reigns en la primera noche de WrestleMania 40, y según Dave Meltzer, la misma ocurrirá.

Rollins y Rhodes deberán darle una respuesta a Rocky este próximo viernes, so pena de que The Rock tome represalias si no aceptan el reto, en donde no solo está en juego la lucha. Si Rocky y Reigns vencen, la lucha de Rhodes vs. Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE de la Noche 2 de WrestleMania será un combate con Reglas de The Bloodline, donde todo estará permitido. Si gana Rhodes y Cody, The Bloodline y La Roca estarán vetados de ayudar a Reigns en su mano a mano con Rhodes.

Sin embargo, hay otro punto que hace que la teoría de que McIntyre no vaya a estar en WrestleMania 40 y sea reemplazado por The Rock tome mucha más fuerza, y ese es un hecho, algo de la vida real y algo concreto: Drew McIntyre no ha querido renovar contrato con WWE y el mismo se vence poco después de WrestleMania 40. Se presume, no solo para descansar unos meses con su familia, sino para obtener mucho más dinero.

Mientras tanto, la emoción y la anticipación por WrestleMania 40 continúan creciendo, con la posibilidad de un cambio de última hora que podría cambiar el panorama de este evento tan esperado. Estén atentos a SÚPER LUCHAS para cualquier novedad. Amanecerá y veremos.