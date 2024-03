Sting: «Me habría encantado tener un mano a mano con Kenny Omega»

Cuando el pasado octubre se anunció el retiro de Sting, rescatábamos en SUPERLUCHAS ciertas declaraciones del veterano allá por 2022 que nos sirvieron para prever que este no se despediría con un combate individual.

«Sé que Darby [Allin] seguramente será parte de ello. No tendré un combate individual a estas alturas. Darby [Allin] estará conmigo y yo estaré con él y podremos agregar más. En lo que a mí respecta. Pero tengo algunas personas en mente y la verdad es que no quiero decirlo ahora».

Durante todo su recorrido como «All Elite», Sting siempre ha luchado acompañado, bien junto a Darby Allin o bien haciendo equipo con diversas estrellas, como The Hardys, Tetsuya Naito o CM Punk. Y esto no cambiará cuando hoy cuelgue las botas. Una vez más con Allin de compañero, Sting defenderá el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Young Bucks en Revolution.

► «The Icon» vs. «The Cleaner», para la ucronía

Como recogimos hoy, Pro Wrestling Illustrated ha publicado una entrevista a modo de previa del retiro de Sting, con varios puntos interesantes que repasan la carrera del gladiador. Y una de las preguntas versa precisamente sobre a quién le hubiera gustado enfrentar de forma individual de entre todos los integrantes del elenco de AEW. Y Sting da un primer nombre.

«¡Muchos fans de la lucha libre seguro pensaron que Darby iba a traicionarme, o que yo iba a traicionarlo a él! Pero tú sabes, me habría encantado tener un mano a mano con Kenny Omega. Kenny es verdaderamente material de campeón mundial. Obviamente, ha sido Campeón Mundial AEW, pero pienso que a menudo se le infravalora porque nunca ha estado en WWE; algunos creen que no merece los elogios que recibe. Pero es uno de los mejores y más completos campeones mundiales que he visto, uno de los mejores de la industria luchística. Y luego hay algunos tipos nuevos en ascenso, los tipos grandes —pienso en mis combates con Vader— qué talentoso es Big Bill. Tiene todo lo necesario. Tiene ese fuego dentro de él. Satnam [Singh] es otro. Se mueve realmente bien, pero tienes que utilizar a tipos así lo antes posible porque los gigantes no duran mucho, por desgracia. Tenemos que aprovecharlo todo lo que podamos mientras sea joven».