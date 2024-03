Sting confirma que pudo haberse retirado en AEW All In 2024

Por envergadura y significado para la industria y para la propia AEW, All In: London se ha convertido en el evento estrella de la casa Élite, a pesar de que Double Or Nothing y el resto de los cuatro PPV originales del producto tienen mayor solera. ¿Qué mejor escenario entonces para el retiro de Sting?

Tony Khan así se lo propuso al veterano de cara a la siguiente edición, pero este prefirió adelantarlo y consumarlo hoy en Revolution, cuando defienda el Campeonato Mundial de Parejas AEW, acompañado de Darby Allin, ante The Young Bucks. El pasado diciembre, Khan explicó por qué Sting no quiso esperar hasta agosto.

«Cuando se acercaba la venta al público de boletos me dijo que no se veía capaz de luchar otro año y tener una mejor oportunidad para un retiro feliz y saludable. Lo está haciendo genial ahora mismo, y quiere seguir así. Planea seguir apalizando a gente y quiere mantenerse saludable».

► Wembley no será testigo

Y hoy, bajo entrevista con Pro Wrestling Illustrated, Sting corrobora que recibió tal oferta de parte de Tony Khan, luego de ser preguntado por el «timing» de su canto de cisne. ¿Cuál el el motivo de darse ahora y no antes o después?

«Es curioso, porque yo no quería adentrarme en la lucha libre. Ni siquiera sabía lo que era la lucha libre cuando empecé. Pero acabé siendo luchador profesional, y al principio, era introvertido, el último tipo que querrías tener ahí para entretener a hordas de personas. Pero acabó convirtiéndose en lo que acabó convirtiéndose. Me he divertido mucho. He disfrutado de los fans y no puedo agradecerles suficientes. Pero después de todos estos años, habiendo cruzado miles de veces el telón, sigo poniéndome muy nervioso cuando salgo ahí fuera, y es bastante abrumador intentar actuar a tan alto nivel a mi edad, incluso en un combate corto, aunque sea en un combate de seis u ocho hombres. Tony [Khan], de hecho, intentó que me quedara más tiempo, tal vez retirándome en Wembley. Pero cada vez se hace más y más duro salir ahí fuera, y tienes a todos eso chicos jóvenes listos para jugar, sólo puedes forzar hasta cierto punto. De alguna manera es triste, claro, pero, en algún momento tienes que hacerlo. Hay una parte de mí que está triste, pero hay otra parte de mí que está aliviado. Es agridulce, pero tengo ganas de hacerlo».