Con más de 30 mil boletos vendidos ya, y cuando restan casi nueve meses para su celebración, AEW All In 2024 no necesitará de la presencia de Sting. Pero Tony Khan quiere que «The Icon» forme parte del show, como expuso en reciente entrevista concedida a BBC West Midlands.

«[…] Por supuesto, Sting fue una parte crucial del evento original de AEW All In en el estadio de Wembley. Cuando Sting salió con Metallica, qué momento. ‘Seek and Destroy’ será algo que vivirá eternamente en la videoteca como un gran momento. Espero que Sting venga. Estará retirado en ese momento, pero espero que aún quiera ser un embajador porque, en muchos sentidos, es la mayor leyenda de AEW, y creo que es una de las mayores leyendas de la lucha libre».

► Sting no prolongará sus días de competición

Y ahora, bajo nueva entrevista concedida al New York Post, Tony Khan admite que el pasado mes de octubre intentó programar un combate de Sting dentro del cartel de AEW All In 2024. Propuesta, sin embargo, rechazada por el ex Campeón Mundial de Peso Completo WCW.

«Cuando se acercaba la venta al público de boletos me dijo que no se veía capaz de luchar otro año y tener una mejor oportunidad para un retiro feliz y saludable. Lo está haciendo genial ahora mismo, y quiere seguir así. Planea seguir apalizando a gente y quiere mantenerse saludable».

Hace mes y medio, Sting anunció su último combate, estipulado para el PPV Revolution 2024. Y de momento, sólo sabemos de este canto de cisne que discurrirá al amparo del Greensboro Coliseum (simbólico recinto en la carrera de Sting) el próximo 3 de marzo y que el veterano estará acompañado de Ric Flair en su esquina. Esto no descarta una aparición durante AEW All In 2024, pero podemos descartar un combate más allí.