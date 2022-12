Sting quiere a Darby en su lucha de retiro

Pese a que ya había anunciado su retiro hace unos años, Sting decidió volver a la actividad con la llegada de AEW; sin embargo, reconoció que ahora sí está cerca del retiro y tiene en la mente que Darby sea parte de éste.

Con casi 40 años de carrera, Sting ha sido parte de WWE, WCW, TNA/IMPACT y NWA, incluso teniendo participaciones en otras empresas como AAA.

Ahora, ya piensa en su retiro y está planeando como se dará el fin de su carrera, en el cual tiene contemplado a Darby, con quien ha estado trabajando y tiene en alta estima.

«Sé que Darby seguramente será parte de esto. No tendré un combate individual en este momento. Darby estará conmigo y yo estaré con él y podemos agregar más. En lo que a mí respecta. Pero tengo algunas personas en mente y realmente no quiero decir ahora», comentó en entrevista con The Ringer.