John Cena quiere su Campeonato Mundial número 17 en WWE

Hay buenas noticias para los fans de WWE, y de John Cena, pues se ha podido saber que si bien el luchador reveló que no luchará más allá de los 50 años, y en abril cumple 47 años, recientemente, en entrevista con Chris Van Vliet, y de manera muy casual, que tiene en mente ganar su campeonato mundial número 17.

Esta fue su interesante respuesta cuando Van Vliet le preguntó a Cena cuál de sus 16 reinados mundiales en WWE fue el que considera más importante:

► John Cena quiere ganar su Campeonato Mundial número 17 en WWE

«Mi próximo reinado de campeonato. Muchas veces he dicho que llegará el momento de colgar las botas, y no miento cuando lo digo, pero no será mañana. Probablemente, será pronto, pero no mañana, así que nunca se sabe».

John Cena says his favorite Championship win is his next one 👀 pic.twitter.com/j8hNzJNGNF — Chris Van Vliet (@ChrisVanVliet) March 4, 2024

Así las cosas, Cena quiere volver a estar en la cima de WWE, y lograr superar el número de reinados mundiales de Ric Flair, que es de 16, marca que reconoce oficialmente la empresa, aunque algunas fuentes dicen que pudo haber ganado hasta 25 campeonatos, y Flair dice que la cifra es de 21, pero no está confirmado.