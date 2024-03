Will Ospreay comienza a trabajar a tiempo completo en AEW con toda la confianza del mundo. Durante la conferencia de prensa de Revolution 2024, donde venció a Konosuke Takeshita, dijo que quiere estar en la compañía cada semana o que ahora la compañía es suya. Y también se señaló como el hombre más peligroso de la lucha libre.

► El hombre más peligroso de la lucha libre

«Quiero decir, ¿ahora tengo mucho que superar, verdad? Una vez más, no puedo hacer ese tipo de luchas sin un gran compañero para hacerlo. Takeshita es tan bueno como Will Ospreay. Simplemente esa noche fui mejor, puro y simple. Pero mira el movimiento con el que tuve que acabar con él: el Tiger Driver.

«Lo digo tanto, el Tiger Driver ’91 es el movimiento más peligroso en la lucha libre. Fue usado en su día por Mitsuharu Misawa. Es uno de los movimientos más peligrosos en la lucha libre. Algunos chicos pudieron encontrar una forma de escapar, pero ejerce una presión total en tu cuello. Es una caída pura. No me sorprendería si en cinco meses la gente dijera ‘Hey, ya no puedes hacer ese movimiento más’.

«Pero esto es lo que aporto, amigo. Soy uno de los luchadores profesionales más peligrosos del mundo. Soy un tipo encantador. Te acompañaré a tu mamá al otro lado de la calle cualquier día de la semana. Te daré un abrazo si alguna vez te sientes triste. Siempre soy un buen hombro en el que llorar y te cuidaré hasta el día que muera, pero soy un hijo de p*ta cuando quiero serlo.

«Eso es todo lo que me importa, amigo. Este es el primer PPV de AEW de este año, 2024. Así que tenemos Dynasty, Forbidden Door, Double or Nothing, All In, All Out, WrestleDream, Full Gear y Worlds End. Ese es el primero. Como dije, soy el hombre más peligroso en la lucha libre en este momento, compañero.»