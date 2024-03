John Cena creyó que MJF lo iba a atacar para ayudar a AEW

La gran figura de WWE, John Cena, sorprendió en diciembre de 2023 con su asistencia a la premiere de la película The Iron Claw, que narró la vida y la «maldición» de los Von Erich, y que contó con la actuación de varios luchadores de AEW, entre ellos, MJF, así este solo apareciera unos segundos en la versión final de la cinta.

Lo cierto es que, sorprendió aún mucho más, cuando Cena se dejó tomar una foto dándole la mano a MJF. Sin duda alguna, el que es, para muchos, la más grande estrella en la historia de WWE, dándole la mano y sonriendo a una de las más grandes estrellas de AEW, causó sensación en los fans, la prensa y redes sociales.

► El encuentro John Cena y MJF pudo no haberse dado por la rivalidad de WWE y AEW, y el que Vince McMahon prohibía a sus luchadores elogiar a AEW

Ahora, John Cena ha revelado detalles de esta situación. Lo hizo en entrevista con Chris Van Vliet, y allí aceptó que le dijo a MJF que esperara que luchara en el lado correcto de la historia, en WWE, algún día.

Aceptó que temió una especie de «trampa» para hacerlo quedar mal a él y a WWE. Y dijo que si esto hubiera pasado hace unos años, tal vez nunca le hubiera dado la mano a MJF ni hubiera posado con él, pues él es un Tipo WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Así que toda la cosa en resumidas cuentas es que sabía que él iba a estar allí. No creo que el antiguo yo habría querido relacionarse con él solo por lo ligado a WWE que era. Todavía soy un Tipo WWE, pero hay espacio para la competencia y la competencia es genial, y solo porque no estés luchando bajo la marca de la compañía que tengo grabada en mí, no significa que seas un mal luchador.

«El entretenimiento deportivo es un negocio delicado, y de nuevo, hay muchas oportunidades para crear momentos. Este es uno de los mejores luchadores de AEW y no sabía si iba a ser el objetivo de alguna cosa por parte de él. Estaba allí solo porque iba a apoyar a un amigo mío en su película.

«Pero, resultó que MJF no podría haber sido más amable. No podría haber sido más cordial. Nos conocimos y nos llevaron para tomar algunas fotos y luego estábamos a punto de hacer todo lo demás antes de que llegara a ti, Chris, y te dije, ‘Espera. Dame dos minutos’.

«Me devolví y le estreché la mano a MJF. Le dije: ‘Hombre, lo siento mucho. Disculpa mi ignorancia, no sabía qué esperar de ti hoy. Eres un verdadero caballero. No puedo creer lo profesional que eres. Esa es solo mi ignorancia. Lamento haber tenido ese juicio. Quiero agradecerte por ser tan especial. Gracias por hacer de mi noche algo especial’.

«Luego pude hablar más con él y digamos que, un poco, le dije algo así como: ‘Quizás podamos conseguir que juegues para el equipo correcto algún día’, y todo eso. No se puede negar el hecho de que está haciendo un buen trabajo y no creo que deba ignorarlo. Honestamente, me quedé impresionado por su profesionalismo.

«En un momento donde habría sido fácil para él volverse el centro de atención en el estreno de una película de lucha libre y tener su propio momento… Él pudo haber hecho algo para hacerme ver mal. Pero, al final, sí tuvimos un momento, y fue uno al que Internet prestó atención.

«Fue uno en el que esperaba que esta persona que conocí, pudiera apostar por él mismo y decir: ‘Hombre, conseguimos que vinieras aquí. Eso fue increíble’. Fue algo genial. Fue genial conocer a un joven profesional, elegante y motivado».