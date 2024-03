Swerve Strickland cree que AEW estará construyendo una dinastía si finalmente Mercedes Moné y Kazuchika Okada se unen a la compañía. Lo cual parece seguro que va a suceder. De hecho, hace unos días informábamos en SÚPER LUCHAS acerca de las fechas en que ambos debutarían.

► Swerve Strickland de Mercedes Moné y Kazuchika Okada

«Es como fichar a los mejores agentes libres para tu equipo de la NFL. No puedes estar molesto por eso, no puedes enojarte. Tienes lo mejor de lo mejor de nuestra generación. Si los rumores son ciertos y vienen aquí y esa es la elección, digamos que los contratos ya están firmados, estamos construyendo nuestra verdadera dinastía. AEW es ahora una dinastía, y tenemos las mejores perspectivas del futuro en la lucha libre profesional en este momento.

«Creo que una de las peores cosas que puede hacer una base de fans es centrarse solo en el presente y no invertir verdaderamente en el futuro. Y eso es lo que está haciendo AEW. Eso es lo que creo que estamos haciendo mejor en todos los aspectos al 100%. Nuestro futuro se ve increíble. Revolution no podría llegar en mejor momento, el nombre del evento de pago. Todas estas cosas se están uniendo en el momento adecuado. No te preocupes por el ahora, debes preocuparte por el futuro porque estamos a punto de golpear duro y fuerte en el 2024.»

En Revolution, Swerve y Adam Page perdieron ante Samoa Joe en la triple amenaza por el Campeonato Mundial AEW. En el mismo evento, Wardlow ganó un combate para conseguir una oportunidad por el título. Además, se espera que «The Hangman» se tome un tiempo lejos de las cuerdas.

Por otro lado, hablando de dinastía, AEW acaba de anunciar el PPV Dynasty para el 21 de abril.