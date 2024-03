John Cena y Zac Efron: «Nos acercamos por la lucha»

No hace mucho conocíamos el amor compartido de John Cena y Zac Efron por la Nintendo 64:

Entrevistador: «¿Están jugando algo en este momento?».

Zac Efron: «Super Smash Bros».

John Cena: «Mi experiencia en juegos se remonta a los días de Tecmo Super Bowl, NES Baseball Stars. Soy bastante hábil en un sistema de 8 bits».

Zac Efron: «Acabo de encontrar mi consola N64 original en una unidad de almacenamiento».

John Cena: «¡Bond! 007. GoldenEye y WCW vs. nWo serían mis respuestas».

Zac Efron: «Sí, y tengo todos los códigos de GameShark para eso«.

John Cena: «Oh, genial. Realmente me he revelado la edad».

Y no solo por aquella fabulosa consola, ni el cine, donde ambos son grandes estrellas de Hollywood, sino también la lucha libre. De hecho, gracias a ella se acercaron mientras estaban filmando la película Ricky Stanicky que los dos estrenarán tan pronto como el 7 de marzo.

«Comencé a hablar de ello, y siempre lo menciono porque es algo que me apasiona. Zac acababa de terminar The Iron Claw, y había visto algunas fotos que se filtraron, así que estaba muy emocionado por cómo podría ser una historia sobre los Von Erichs. Esa fue mi forma de romper el hielo con Zac. Y una vez que empiezo a hablar sobre el entretenimiento deportivo, no paro», dijo John Cena mientras ambos hablaban con Indiewire.

«Fue genial para mí porque terminé The Iron Claw y pasé directamente a filmar esto», dijo Zac Efron. «No había compartido esa experiencia con nadie. Después de pasar 10 minutos con John, me di cuenta de que probablemente nadie sabe más sobre lo que acabo de vivir en esa experiencia que este tipo aquí.»

No te pierdas la sinopsis y el tráiler de Ricky Stanicky:

Durante 25 años tres amigos de la infancia se han inventado a un amigo imaginario para salirse con la suya siempre que lo necesiten. Cuando ya son adultos y la mentira de su amigo imaginario se ve comprometida, el trío es forzado a contratar a un actor para convencer a sus esposas de que Ricky Stanicky es una persona real.