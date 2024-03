Se anuncia MUSASHI vs DOUKI en Michinoku Pro

Michinoku Pro Wrestling anunció el primer combate de graduación de MUSASHI.

MUSASHI luchará en mano a mano contra DOUKI

Luego de reencontrarse en “Fantasticamanía 2024”, MUSASHI y DOUKI sostuvieron una plática donde acordaron un combate individual.

El contrato de MUSASHI con Michinoku Pro Wrestling expirará a finales de febrero y este decidido salir de la empresa. A manera de despedida, Michinoku organizó dos luchas de graduación que se llevarán a cabo en el evento del Yahaba Town el 16 de marzo y el evento de Sendai el 17.

Será justamente contra DOUKI con quien sostendrá su primera lucha de despedida. DOUKI y MUSASHI son viejos amigos ya que coincidieron cuando estuvieron activos en Mexico entre 2018 y 2019 y Michinoku Pro concedió esta petición del luchador.

MUSASHI participó por primera vez en New Japan Pro Wrestling como compañero de YOH en la «Super Jr. Tag League 2023». En la función del 28 de octubre en Fukushima, YOH y MUSASHI enfrentaron a DOUKI y TAKA Michinoku; DOUKI ganó directamente a MUSASHI.

Después del combate, DOUKI dijo: «¿Por qué no tenemos tú y yo un combate individual ahora?» «¡MUSASHI! Estoy esperando tu respuesta. Voy a ir a cualquier parte en Tohoku”. MUSAHI también estaba ansioso por tener una oportunidad de venganza.

MUSASHI también hizo una aparición de emergencia en “Fantasticamania 2024” y luchó nuevamente contra DOUKI en un choque por equipos en la función en el Korakuen Hall del 18 de febrero.

Después del partido, MUSASHI dijo: «¡DOUKI! Todavía queda un largo camino por recorrer. Después de todo, no eres tú, así que hagámoslo como un solo. Dejemos claro cuál es el más fuerte.

Ambas partes estuvieron de acuerdo, y el duelo quedó pactado en un recinto y una fecha especial.

El cartel completo queda así:

Michinoku Pro «MICHINOKU PRO WRESTLING 25TH ANNIVERSARY ~ KASHIN REIZUKI», 16.03.2024

Yahaba Townsmen Gymnasium

1. Yasutaka Oosera vs. Ayumu Gunji

2. The Great Sasuke, GAINA y Taro Nohashi vs. Brahman Shu, Brahman Kei y Gaia Hox

3. Jinsei Shinzaki vs. OSO11

4. Yapper Man 1, Yapper Man 2 y Relampago (Daichi Sasaki) vs. Rui Hiugaji, Manjimaru y ken45°

5. Tohoku Tag Team Title: Yoshitsune y Kagetora (c) vs. Rasse y Ringo Yamaya

6. MUSASHI Graduation Match 1st: MUSASHI vs. DOUKI