Garrett, uno de los hijos de Sting, comparte cómo vivió con su padre y su hermano el retiro de «The Icon» en Revolution de AEW en un reciente video en YouTube.

► Habla el hijo de Sting

«Este último fin de semana, pelo rubio, vamos a hablar de eso. Fui parte de la lucha de mi padre, su retiro del wrestling profesional. Él es conocido como Sting, así que Sting es mi padre, y tuve la oportunidad de interpretar un pequeño papel en su lucha de despedida. Así que básicamente interpreté una versión más joven del personaje Sting. Interpreté a Surfer Sting, quien tiene pelo rubio, y llevaba una chamarra de Sting. Esta es la misma chamarra que se usó en el Great American Bash en 1990. Fue increíble. Cuando vi esto por primera vez hace unas semanas, tuve escalofríos. No, no me quedaré con ella. Va a volver con él. Pero la tengo por ahora, y simplemente la llevo todas las noches. Solo estoy bromeando, no hago eso. Así que interpreté a Surfer Sting. Mi hermano interpretó a Wolfpack Sting, y se veía increíble. Se veía muy genial. Pero todo eso, todo es original. Todo lo que mi hermano y yo llevábamos puesto era exactamente lo que él llevaba en su carrera, así que fue muy emocionante revivir a Surfer Sting, y traté de canalizar al Surfer Sting interior, así que espero haberlo hecho bien. Básicamente, no quería arruinarlo. Creo que mi hermano y yo estábamos como, ‘Ok, tenemos que hacerlo lo mejor posible porque no podemos lucir mal’.

Sting's sons Garrett and Steven Jr. Borden giving Matthew/Nicholas Jackson double Stinger Splash in the corner getting some sweet revenge. WHAT A MOMENT.pic.twitter.com/dxthIYn6Eb — Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) March 4, 2024

«Obviamente, estuve haciendo eso este fin de semana. Pero en las últimas siete semanas, realmente no he subido mucho contenido porque estuve entrenando durante los últimos años para ser lo más fuerte posible, ganar la mayor cantidad de masa posible, aumentar mis números de peso muerto, press de banca, sentadillas, y eso realmente no se ve bien en la televisión. Entonces, no se traduce muy bien sin camisa, televisión en vivo, frente a mucha gente. Así que sabía que tenía que hacer un corte de peso loco, lo que realmente me quitó tiempo y energía para hacer videos en YouTube. No tenía suficiente para iniciar sesión y hacer el juego normal por mi cuenta. Levantarme del sofá fue mucho porque estaba consumiendo muy pocas calorías, y también estaba haciendo ejercicio dos veces al día generalmente. Cardio por la mañana, levantar pesas por la tarde.

«Todos con quienes trabajamos fueron tan buenos en lo que hacen. Si no vieron la lucha, tienen que verla. Es una locura. Darby Allin es la persona más loca que he conocido en toda mi vida. Saltó de una escalera en el ring sobre vidrio, sin protección. Así que hizo un mortal adelante sobre el vidrio. Es un loco. Pero mi papá tuvo la mejor despedida posible. Luchó con todo su corazón. También hizo algunas cosas locas. Mi papá cumple 65 años esta semana, y si ven algunas de las cosas que hace, sabrán que el dicho ‘La edad es solo un número’, él demuestra que es cierto porque simplemente no se detiene. Simplemente se lanza de lleno en todo lo que hace, y ha sido una inspiración para mí. Quiero ser así cuando tenga 65 años. Cualquier cosa que él haga, eso es lo que voy a hacer. Así que sí, fue increíble, y ver la admiración y el respeto de todos los demás luchadores por mi papá, todos los fanáticos compartiendo historias, todo eso significó mucho para él. Para mí, estoy tan orgulloso como hijo. Tanto mi hermano como yo estamos como, ‘Dios mío, esto es simplemente increíble’. Mi papá no podía caminar dos pasos sin que alguien dijera, ‘Cambiaste mi vida’ o ‘Eres mi luchador favorito de todos los tiempos’, y tendrían esta historia única para compartir. Ese tipo de cosas, fue increíble. Es perfecto«.