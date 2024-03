Mercedes Moné: «Me siento mejor que nunca»

Camino a su retorno a la lucha libre profesional –debutaría en AEW en Big Business el 13 de marzo– Mercedes Moné se siente más preparada y mejor que en toda su carrera. Aquí entra que irse de la WWE cambiara su vida para mejor, como señala en la misma entrevista en Kick Rocks.

► Mercedes Moné, mejor que nunca

«He estado diciendo desde que me lastimé: ‘Estoy sanando cada día’, y eso ha acelerado mucho mi proceso de recuperación. ¡Qué experiencia tan loca! Casi diez meses ya. Desde un accidente absurdo… ¿me empujó Willow? ¿O alguien sobornó al árbitro y hizo que la cuerda superior estuviera resbaladiza? No lo sé, pero durante estos últimos diez meses he estado reflexionando mucho sobre cuántos asuntos pendientes tengo en la lucha libre y cuánto anhelaba alcanzar mis metas.

«Estaba tan enfocada y tan preparada para que mis planes se concretaran en 2023, y que me ocurriera esto, me enseñó tanto sobre la vida y la importancia de ralentizar aún más y sanar. Antes de eso, pasó mucho. Hubo mucho dolor, mucha necesidad de sanación, pero iba tan rápido porque amo tanto la lucha libre y no podía estar alejado de ella. Pero por dentro, no estaba recuperada. Fue un mensaje claro: ‘Debes frenar y averiguar qué sigue. ¿Cuáles son tus planes? Tus planes son buenos, pero necesitas reevaluarlos un poco más.'»

Mercedes Moné ha tenido una carrera impresionante hasta ahora. Es una de las luchadoras más reconocidas y exitosas de la última década. Mayoritariamente por sus logros en WWE. Pero también en NJPW y STARDOM. Veremos si consigue alcanzar nuevas cotas en la casa Élite.