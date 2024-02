En Stardom All-Star Grand Queendom el 23 de abril de 2023, Mayu Iwatani derrotó a Mercedes Moné para ganar el Campeonato Femenil IWGP. Casi un año después, cuando el futuro de la «Sky Blue Hyper Technican» en STARDOM está en duda, mientras que «The CEO» va camino (seguramente) de AEW, la luchadora de Mine, Yamaguchi, Japón, elogia a la de Fairfield, California, Estados Unidos, en una reciente entrevista para el sitio web de NJPW.

► Mayu Iwatani se rinde a Mercedes Moné

«¡Estaba tan feliz! (cuando ganó el campeonato) En ese momento, realmente sentí por primera vez que no fue una mala idea no ser la primera campeona. Sabes, de hecho le dije a mucha gente que no tenía sentido que fuera por ese título si no era la primera, no desafiaría después de perder en el torneo. Me animaron a no rendirme, y poco a poco empecé a sentir ‘sabes, realmente quiero ese título’ y luego ‘¡lo ganaré, definitivamente lo ganaré!’ Y cuando lo hice, sentí de alguna manera que era mejor que nunca lo hubiera ganado la primera vez».

«La presencia que ella tiene, ¿verdad? Como que no parece real que pueda enfrentarme a ella, ¿verdad? Como si no debería suceder, pero sucedió, y fue una experiencia tan importante. Mercedes es increíble. La forma en que se comporta, es simplemente una verdadera profesional. La forma en que es tan buena para sacar de quicio a sus oponentes y a la gente. Io Shirai y Nanae Takahashi son las dos mujeres a las que siempre he respetado más en la lucha libre, pero Mercedes definitivamente se unió a esa lista.

«No soy realmente alguien que muestre frustración, y tengo una mecha bastante larga. Muchas chicas agarrarán el pelo en conferencias de prensa y buscarán hablar basura y no soy alguien que hace eso. Con Mercedes me puse realmente caliente. Ella me hizo querer destrozarla, y eso es un crédito para ella (risas). Eso es lo que la hace una superestrella, ella puede hacer eso y luego, cuando llega el momento adecuado, asegurarse de que toda la atención esté sobre ella y solo ella en ese ring«.