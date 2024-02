Tiempo atrás, en 2019, Dave Meltzer informó de un episodio un tanto cómico sobre Jennifer Pepperman, cuando esta trabajaba para WWE. Según Meltzer, esta quiso traer consigo su más reciente Emmy, conseguido por su labor de guionista de la serie After Forever, a una reunión de producción, haciéndose evidente que Pepperman tenía poca experiencia en un entorno luchístico y provocando el malestar de los presentes.

Ahora, Pepperman forma parte de otra promotora, AEW, y es de suponer que su experiencia dentro de WWE le evitará repetir un episodio tan naif como aquel. Porque la casa Élite tiene bastantes expectativas depositadas en su vicepresidenta de desarrollo de contenido, que básicamente, vendrá a ser mano derecha de Tony Khan para los asuntos creativos. Una aparente delegación de responsabilidades por parte de Khan desde hace tiempo necesaria.

Welcome to @AEW to our All Elite Vice President of Content @JenPepperman! We're excited to have her in @AEW! It's been a very exciting first day for her, here tonight live on @TBSNetwork!

Thank you all watching #AEWDynamite on TBS right now! https://t.co/DIrfc155DG pic.twitter.com/UrZ0LdpCgG

— Tony Khan (@TonyKhan) February 22, 2024