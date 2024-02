Mercedes Moné debería realizar su debut en AEW durante Dynamite: Big Business, lo que tiene ilusionados a muchos, dentro y fuera de la compañía, como Athena, la Campeona Mundial ROH. «The Princess of War» está emocionada con la posibilidad de disputar una de sus luchas de ensueño.

► Athena, ilusionada con Mercedes Móne

«Cuando se trata del mundo empresarial, tengo una curiosidad inmensa, al igual que todos ustedes, porque es lo más cerrado en todo este vestuario. Si sucede lo que creo que va a suceder, y lo que todos esperamos… bueno, podría finalmente tener una de mis luchas soñadas. Eso sería increíble, porque he compartido el ring con esta persona en muchas ocasiones, ya sea que estuviéramos en el mismo equipo en eventos en vivo de la WWE, o que nos encontráramos brevemente en Money in the Bank, o en el emocionante fatal four-way que tuvimos en Raw. Solo deseo lo mejor para esta persona, porque creo que es una de las mejores luchadoras del mundo.

«Aunque me gusta ser extremadamente humilde sobre mí misma, debido a mis problemas de autoestima, me encantaría ver cómo me comparo realmente con esta persona si viene aquí. Me gustaría ver si puedo superarla. Me gustaría ver qué podemos crear juntas, porque creo firmemente que cuando tienes a dos mujeres dedicadas a la causa, será un éxito y será mágico. Esta mujer ha tenido algunos de los mejores combates en la historia de la lucha femenina. Simplemente necesito tener un combate. No me importa si tengo que ir a Japón para lograrlo. Solo necesito que suceda una vez».

Nunca tuvieron un mano a mano, pero Athena y Mercedes Moné -cuando eran Ember Moon y Sasha Banks- formaron equipo y tuvieron otros combates en la televisión de WWE y en House Shows durante todo 2018 y principios de 2019. ¿Y si «The CEO» va tras el Campeonato Mundial ROH?