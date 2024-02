Por fin, el pasado fin de semana se anunció el cabeza de cartel del UFC 300, con Alex Pereira defendiendo su título semicompleto contra Jamahal Hill.

Después de un aparente bloqueo con todas las otras opciones que se estaban explorando, esta pelea se adelantó después de haber sido originalmente prevista para el UFC 301 en Brasil. Sin duda, muchos estarán encantados de ver a Pereira en acción, y su enfrentamiento con el ex campeón Hill, que dejó vacante el título debido a una lesión, tiene mucho sentido para la división.

Puede que no sea la pelea estelar que muchos esperaban, pero eso no se debe necesariamente a ninguno de los dos implicados. Sin embargo, lo que podría afectar al combate es la lesión mencionada anteriormente, de la que Hill intentará recuperarse con aún menos tiempo para prepararse.

► Sterling ve motivo de preocupación en que Hill regrese incluso antes para UFC 300

Durante su vídeo de reacción en YouTube al anuncio de la pelea estelar, el ex campeón de peso gallo de la UFC Aljamain Sterling abordó algunas preocupaciones.

Sterling también competirá el 13 de abril, cuando debutará en el peso pluma contra Calvin Kattar. Habiendo pasado algún tiempo cerca de Hill últimamente, Sterling confía en que «Sweet Dreams» sabe lo que hace al aceptar esta pelea un poco antes de lo previsto originalmente.

Sin embargo, todavía sentía que levantar esto como una bandera potencial para los aficionados era todavía digno de su atención, ya que probablemente sería un gran tema de conversación en la propia pelea.

«Lo único por lo que siento curiosidad es porque Jamahal es mi chico, y ahora también entrena aquí en Las Vegas. Sólo espero que su Aquiles- porque me siento como si no pudieran conseguir algunos otros pelea estelar, usted va a la siguiente mejor cosa que usted podría conseguir la derecha. Sólo espero que él no está empujando algo que podría ser, toco madera, terminan en otra lesión catastrófica«

«No estoy tratando de hablar de que en la existencia, estoy esperando que todo se cura y es 100 por ciento A-OK cuando entra ahí porque, obviamente, ‘Poatan’ es un tipo duro, que utiliza una gran cantidad de patadas en la pantorrilla, todos sabemos eso.

«Creo que va a estar bloqueado y listo para salir, pero sería sólo para mí, creo que estaría haciendo un flaco favor a los aficionados si no lo reconociera porque quiero asegurarme de que reciben toda la información y entienden como hey, esto es potencialmente un riesgo».