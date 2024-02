Acaparar todo el contenido luchístico posible es una misión que sólo dos gigantes como WWE y AEW pueden permitirse. Y el fin de semana de WrestleMania 40 vendrá cargado de belicosidad.

Por lo pronto, ROH Supercard of Honor 2024 fue anunciado ayer para la noche del viernes 5 de abril, y en consecuencia, competirá de tú a tú contra Friday Night SmackDown y presumiblemente contra la ceremonia del WWE Hall of Fame, que se emitiría después, ya vía WWE Network/Peacock.

Una convergencia de shows que ya vimos el pasado año, cuando Rampage y Supercard of Honor 2023 discurrieron el 31 de marzo bajo las mismas franjas horarias que la marca azul de WWE y dicha ceremonia.

► AEW evitará el directo

En la primavera de 2023, AEW todavía no había lanzado Collision, pero este 2024, el sábado también verá una particular «colisión».

El miércoles 3 de abril, AEW celebrará Dynamite desde el DCU Center de Worcester (Massachusetts, EEUU) y allí filmará la siguiente entrega de Collision, a emitirse tres días después. Véase, Collision (con hora de inicio 8 pm ET) y la primera jornada de WrestleMania 40 (con hora de inicio 8 pm ET en su cartel principal) coincidirán en el tiempo (hasta las 10 pm ET, hora en que concluye Collision), aunque el show de AEW será grabado y «The Grandest Stage Of Them All» en riguroso directo.

AEW y Warner Bros. Discovery saben que el magno evento de WWE no tiene competencia, por lo que buscar una «Saturday Night War» luce absurdo. A pesar de ello, es de esperar que como siempre, AEW arme un buen menú luchístico.

Este pasado sábado, no hubo entrega de Collision debido a la cobertura realizada por TNA del «All Star» de la NBA.