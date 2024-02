Jen Pepperman, nueva Vicepresidenta Creativa de AEW

En una movida bastante inusual, Tony Khan ha decidido abrir un nuevo cargo en AEW relacionada con los ejecutivos que toman decisiones creativas. Se trata de la posición de Vicepresidente de Desarrollo de Contenido Creativo. Y ya hay una gran persona que viene a llenar el cargo.

Según ha reportado Errol Lewis de The Soap Opera Network, Jennifer Pepperman, reconocida directora y productora de larga data de WWE, ha decidido unirse a AEW para hacerse cargo de esta posición. Este es el reporte:

► AEW tiene ahora una vicepresidente para supervisar el desarrollo del contenido creativo

A finales de la semana pasada, se informó que Jennifer Pepperman (quien ha trabajado en “As The World Turns,” “One Life to Live”) dejaría su papel de larga data como escritora y productora senior en WWE (World Wrestling Entertainment), donde ha trabajado principalmente para la serie “WWE Friday Night SmackDown” desde 2017. Ahora nos enteramos de que Pepperman se ha unido a AEW como VP de Desarrollo de Contenido.

En su nuevo rol, Pepperman trabajará junto a Tony Khan, CEO y Jefe Creativo, en el desarrollo de contenido para los shows de televisión “AEW: Dynamite,” en vivo por TBS todos los miércoles, “AEW: Rampage” en TNT todos los viernes y “AEW: Collision,” en vivo por TNT todos los sábados.

«Sumar la brillante mente de Jennifer Pepperman al equipo de AEW abre la puerta a emocionantes ideas nuevas y nos ayudará a construir sobre las increíbles historias que se están desarrollando actualmente en el camino hacia AEW Revolution en nuestros tres programas semanales en TBS y TNT. Los efectos de la llegada de Jennifer a AEW se sentirán durante muchos años en el futuro,» dijo Khan en un comunicado. «Estamos encantados de darle la bienvenida hoy, y espero con ansias su creatividad y colaboración con nuestro equipo en general en lo que será el año más grande de AEW hasta ahora, y más allá.»

En una publicación en X (anteriormente Twitter) el jueves pasado, el gerente general y productor de «Monday Night Raw«, Adam Pearce, dijo sobre la salida de Pepperman de WWE: «Siempre he apreciado tu creatividad, pasión y el incontable tiempo que has dedicado para ayudarme y ayudar a otros detrás del escenario a lo largo de los años. Extrañaré tu energía, pero sé que te irá genial donde sea que vayas. ¡¡¡Mi gratitud para siempre!!!»

Según su página en IMDb, Pepperman comenzó su carrera diurna en 1998 como productora coordinadora en “One Life to Live”. En 2000, se unió a “As The World Turns” como directora asociada, antes de convertirse en directora de tiempo completo en la serie desde 2004 hasta su conclusión en 2010. Después de su período en el culebrón de CBS, regresó a “One Life to Live” en 2011, donde continuó dirigiendo episodios durante el resto de la emisión del programa en ABC. Fue nombrada productora ejecutiva para el reinicio del programa en 2013.



Pepperman ganó tres premios Emmy diurnos a lo largo de su carrera, comenzando en 2007 por su trabajo como directora en “As The World Turns”, seguido por otro premio en 2014 por dirigir “One Life to Live” y en 2019 por su dirección en la serie de drama digital “After Forever”.

Así las cosas, podría parecer que Pepperman, que empezó en WWE en abril de 2017, tendría un rol como asesora en torno a qué rumbo deben tomar las historias creativas y las decisiones que tome Tony Khan, el director máximo. Bryan Danielson también lo apoya en torno a temas creativos.