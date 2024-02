The Rock rinde tributo a Ric Flair y hará su película biográfica

En las últimas horas, ha habido una gran sorpresa. A través de su cuenta de X, antes Twitter, The Rock ha revelado que está muy feliz y muy contento porque producirá la película bibliográfica de uno de sus más grandes ídolos, Ric Flair.

The Rock hará la producción de la cinta enfocada en la vida y obra de Flair gracias a su productora de cine y televisión, Seven Bucks Productions, misma que hizo la película Fighting with my Family, de 2019, en donde se narra en estilo comedia la vida de Paige, hoy Saraya en AEW.

WOO!

As a wild kid, who grew up in the wild world of professional wrestling, I idolized, “The Nature Boy” Ric Flair. He was one of my heroes. And once I broke into the wrestling business and began to spill my own sweat and blood in arenas across America – my reverence for Ric… pic.twitter.com/gfE2vSt6S1

— Dwayne Johnson (@TheRock) February 21, 2024