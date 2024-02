John Cena: «Nunca he utilizado esteroides»

Aunque muchos fans y hasta luchadores de WWE creen que el gran físico de John Cena no es posible lograrlo de forma natural, y algunos, sin pruebas, hasta dicen que ha utilizado esteroides, el luchador y ahora actor de Hollywood ha negado que este sea el caso.

Cena fue entrevistado recientemente en The Howard Stern Show, y allí contestó sin tapujos en torno a los rumores de que ha utilizado esteroides en su carrera. Estas fueron sus palabras:

► John Cena niega que haya utilizado esteroides en su carrera

«Nunca he recurrido a drogas para mejorar mi rendimiento. Simplemente, tengo una gran capacidad para levantar pesos enormes. La profesión lo exige. Sí, tienes que levantar a la gente y lanzarla. Todavía mantengo ese compromiso de mantenerme completamente natural. Sí, todavía. Sí, todavía.

«La tentación estaba ahí, pero hice hincapié en los riesgos involucrados. Hay un riesgo-recompensa ahí. Sabes, si pisas el acelerador demasiado pronto, pueden pasar muchas cosas malas a largo plazo… Me encanta hacer ejercicio. Como dijiste, sé que es importante. Me encanta. Es como mi meditación.

«Nadie en la industria de la lucha libre me había sugerido alguna vez que el uso de potenciadores del rendimiento podría mejorar aún más mis perspectivas de carrera. No realmente. He pesado 225 libras desde que tenía 17 años. Así que siempre siento que mi estructura… supongo que por eso nunca lo necesité.

«Tengo un enfoque para monitorear mi salud. Me hago análisis de sangre tres veces al año, y mi testosterona es fantástica para un hombre de 47 años. Es un indicador de, como, cuánto puede repararse mi cuerpo, cuánto puedo construir, cuántos días me sentiré bien, cuántos días sentiré la motivación intrínseca para trabajar».